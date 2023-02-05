Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mütevelli Heyeti Başkanlığını Sofu Altınbaş’ın yaptığı Dünya Barış Üniversitesi, “Barışçıl Bir Eğitim Ortamı Sağlayan Üniversite (The University Provides a Peaceful Education Environment)” sloganıyla kuruldu. Üniversitenin, “Kuzey Kıbrıs’ın 26’ıncı üniversitesi” olarak hizmet vereceği ifade edildi.

Açıklamada, “Dünya Barış Üniversitesi (World Peace University), Yükseköğretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun (YÖDAK) 25 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirdiği, yerinde denetim sonrasında eğitim-öğretime başlama izni aldı. Üç fakülte ile iznini alan üniversite, akademik hayata ve yükseköğretime yeni bir anlayış getirmeyi hedefliyor” denildi.

Dünya Barış Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sofu Altınbaş, “Topluma hizmet amacıyla çıkılan yolda hedefin KKTC ekonomisine katkıda bulunmak, gençliğe hizmet etmek, topluma faydalı gençlik yetiştirmek olduğunu” söyledi.

Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Vakkas Altınbaş ise Dünya Barış Üniversitesi’nin “ülkeye barış getirmesi ve hayırlı olması” temennisinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Sağsan konuşmasında, büyük bir dünya ailesi olduklarını ve yükseköğrenime, öğrencisinden hocasına kadar geniş bir yelpazede barışçıl bir ortam getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Genel Sekreter Doç. Dr. Ahmet Maşlakcı ise Altınbaş ailesine ve tüm personele teşekkür etti.

Açıklamaya göre üniversitenin ilk kampüsü Lefkoşa surlar içinde Arabahmet bölgesinde yer alıyor. Üç yıla kadar üniversitenin Minariliköy’deki yeni yerine taşınması planlanıyor.

Dünya Barış Üniversitesi’nin ilk eğitim yılına bu yılın mart ayından itibaren başlayacağı belirtildi.