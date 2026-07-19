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Ziyaret, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve uluslararası mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi açısından verimli bir görüşme ortamında gerçekleşti.

Ziyarette hastanenin işleyişi, verilen sağlık hizmetleri, hekimlerin çalışma koşulları ve sağlık sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

KTTB’den verilen bilgiye göre, ziyarette Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, Genel Sekreteri Dr. Sinem Sığıt İkiz ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Birtan yer aldı.

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