Yrd. Doç. Dr. Ahmet Melih Karavelioğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak ekonomik gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Savaş başladığından bu yana dünyada petrol fiyatlarında yüzde 71 oranında bir artış oldu”

Dünyada petrol fiyatlarının hızla yükselişe geçtiğini kaydeden Karavelioğlu, “Petrol fiyatı artışlarına özellikle Amerikalılar çok hassas ve tepki göstermeye başladılar. Diğer yandan bizim gibi ülkelerde de temel tüketim maddesi petrol ve türevleri olduğu için bizim açımızdan da çok hassas bir dönem. Savaş uzun sürdükçe petrol fiyatları kalıcı olacak gibi görünüyor çünkü savaşın tarafları birbirlerinin petrol üretim tesislerine saldırmaya başladı. Bunun tekrara üretime kazandırılması ciddi zaman alıcı süreçlerdir. O nedenle petrol fiyatlarında bir düşüş beklentisi bulunmuyor. Savaş başladığından bu yana dünyada petrol fiyatlarında yüzde 71 oranında bir artış oldu. Bizim ülkemizde ise yüzde 25 oranında bir artış yaşadık ve bunun arkası gelecek gibi görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Gıda piyasasında fiyatlar hızla yukarı çıkacak”

Petrol fiyatlarındaki artışın bize enflasyon olarak yansıyacağını kaydeden Karavelioğlu, “Biz zaten fiyat artışları ile boğuşan bir ülkeydik. Dünyada faiz indirimleri rafa kaldırıldı ve faiz artışları beklentisi var. Enflasyon dünya genelinde artacak ve dünya gayrı safi milli hasılası bundan olumsuz yönde etkilenerek üretim aşağı doğru gelecek, maliyetler artacak. Bizlerin maliyet tarafında dezavantajımız petrol türevi olan gübre ve üre fiyatlarında ciddi bir artış var. Bu fiyatlar gıda piyasasında fiyatların hızla yukarı çıkmasına neden olacak. Bu noktada da hükümetlerin önlemler alması gerekecek. İnsanlar kıyafet almaktan vazgeçebilir ama gıdayı tüketmek zorundayız. Savaş dönemleri gıda üretiminin çok önemli olduğunu görüyoruz. Gıda tarafında üretimi destekleyici politikalar üretmekte fayda vardır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Merkez Bankası doları kontrol altında tutuyor”

Programda Merkez Bankası Rezervleri hakkında da bilgi veren Karavelioğlu, “Merkez Bankası rezervleri güçlü bir durumdadır. Savaş başladığından bu yana 25 ile 30 milyar dolar arasında bir erime söz konusu ancak. Türkiye’nin genel rezervlerine baktığımızda yeterli durumdadır ve panik yaratacak bir durumda değildir. Birçok insan dövizin yükselmesini bekledi ancak bizim öyle bir beklentimiz yoktu. Türkiye’nin uyguladığı politikada şuanda enflasyonu düşürmek için kuru kontrol altına tutuluyor. Devletler artık dolar yerine çeşitli ürünlerle rezervlerini güçlendirmeye çalışıyor. Ancak yine de kriz zamanlarının para birimi dolardır. Merkez Bankası doları kontrol altında tutuyor” diye konuştu.

“Daha kısa süreli krediler verilmesi gerekir ki üretim artırılabilsin”

Hükümetin açıkladığı destek paketi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Karavelioğlu, “Bu tür durumlarda üretimin desteklenmesi çok önemlidir. Hükümet ne yazık ki krize tek ayak üzerinde yakalandı. Maaş ödemek için her ay 2 milyar borçlanan bir maliye var. Kasanın boş olduğunu görüyoruz çünkü Fiyat İstikrar Fonu’nda bir şey kalmadığını ve petrol artışlarının yansıtılmak zorunda kalındığını görüyoruz. Bir ekonomi politikası olmazsa doğal olarak tek ayaküstünde kalırsınız. Bu sağlanan finansman doğru bir hamledir. Ancak verilen kredilerin süresiyle ilgili sıkıntılar var. Daha kısa süreli krediler verilmesi gerekir ki üretim artırılabilsin. Eğer siz 5 yıl süreli kredi verirseniz bu yatırım yapma mesajıdır. Şuanda da bir yatırım yapılacak bir ortam bulunmuyor. Daha spesifik destekler verilmesi gerekirdi” dedi.

“Hiçbir şey olmuyormuş gibi yaşamaya devam etmemeliyiz”

Ekonomik anlamda bütün dünyanın zor bir süreçten geçtiğini söyleyerek vatandaşa tavsiyelerde bulunan Karavelioğlu, “Daha tasarruflu olmamızda ve daha dikkatli tüketmemizde fayda var. Hiçbir şey olmuyormuş gibi yaşamaya devam etmemeliyiz. Özellikle bu dönemde eğer bir birikiminiz varsa riskli yatırımlara yönelmemelisiniz. Şuanda ortalıktaki toz dumanın dinmesini beklemek gerekiyor. Türk lirası getiri olarak caziptir ve iyi getirmeye devam edecektir. Hisse senedi tarafından uzak durmakta fayda vardır. Döviz tarafında ise sterlin ve Euro daha güvenlidir. Dolardan uzak durmakta fayda var. Güvenli bir ülkede yaşıyoruz. Üzerimize bombalar düşmüyor. Umuyorum ki bu savaş kısa sürede biter” diye konuştu.