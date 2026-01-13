-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Şahali’ye cevap vermek üzere kürsüye çıkan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da önemli açıklamalarda bulundu.

Oğuz, Başbakan Ünal Üstel’e Güzelyurt’ta yaşananlarla ilgili yapılan eleştirilerin ‘haksız’ bulduğunu belirterek, bir kez daha hastanenin açılış tarihini 15 Kasım olarak müteahhittin verdiğini vurguladı.

Oğuz, devamla şunları kaydetti:

“Biri kontrol der, biri denetim, biri fırça der ama Başbakan’ın bunu sorgulaması gayet normal. Başbakan ofiste oturan biri değil, öyle bir siyasetimiz yok sorunun yanına gideceksin, sorgulayacaksın. Bu sorunlar hep biriken sorunlar. Güzelyurt-Lefke yolu yıllardan beri konuşuldu. ”

“Amacımız kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC”

Türkiye ile ilişkilerin de sürekli gündeme getirildiğini belirten Oğuz, “Türkiye ile ilişkilerde, iyi ilişkilerde, toplumun ihtiyaçlarını sunmakta ve projelerin uygunluğuyla ilgili bütçeye konulması da konuşma ve görüşme ile olur. Sonra Türkiye yaptı siz mi yaptınız? diyorsunuz. Çalışmaların hepsi KKTC halkının menfaati içindir, çalışmaları yapan bizleriz. Kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC yaratmak amacındayız. Tüm bu projeler o yüzden. Gerçekleşen projelerde hükümetin de payı var” ifadelerini kullandı.

“Hangi siyasi verdiği sözün gününde bitmesini istemez?”

“Her gecikme bir kayıptır” diyen Oğuz, Güzelyurt Hastanesi’nin de bölge halkı ve sağlık açısından bu kayıplardan biri olduğunu kaydetti. ‘Hangi siyasi verdiği sözün gününde bitmesini istemez?” diye soran Oğuz, hizmet yapmak için çaba ve emek olduğunu kaydetti, Başbakan Ünal Üstel’in de dediği gibi tüm yarım projelerin tamamlanacağını vurguladı.