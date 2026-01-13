İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, İskele ve beldelerindeki tüm bayraklar saat 10.10’da yarıya indirildi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 14. ölüm yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine ömrünü adayan, onurlu duruşu ve sarsılmaz iradesiyle tarihe yön veren müstesna bir devlet adamı olduğuna dikkat çeken Sadıkoğlu, Denktaş’ın zor şartlar altında yürüttüğü mücadeleyle Kıbrıs Türk halkına bayrak, bağımsızlık, özgürlük, egemenlik ve devlet bilinci bıraktığını vurguladı.

“Denktaş’ın kararlılığı ve inancı, bugün hala yolumuzu aydınlatmaktadır” diyen Sadıkoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı vefatının yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andı.