Dursun Özbek, futbol A takımı forma sağ kol sponsoru Yünsa ile RAMS Park'ta düzenlenen imza töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özbek, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor'u 2-1 yendiklerini hatırlattı.

"Dün akşam kendi sahamızda oynadığımız maçı kazandık. Yolumuza devam ediyoruz. Maçta verilen hakem kararlarını tüm spor kamuoyu izledi. Ligin ilk gününden beri devam eden ciddi bir standartsızlık söz konusu. Ne yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu böyle devam edemez, etmeyecektir."

Başkan Özbek, Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşünün engellenmek istendiğini savundu.

"Galatasaray, bugün organize bir kötülükle karşı karşıyadır. Bunların tek amacı Galatasaray'ın zafer yürüyüşüne engel olmak. Bizi durdurmak için akıldan ve adaletten yoksun her türlü hareketi yaptıklarını görüyoruz. Bunların hiçbirine şaşırmıyoruz. Biz, birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz, kenetlendiğimiz sürece bunlar beyhude çabalardır. Galatasaray Kulübü Başkanı olarak bazı başkanların yaptığı gibi kafama göre, rüzgara göre yelken açmam, doğru bildiğimden şaşmam. Bizim kıblemiz bellidir ve öyle kalmaya devam edecektir. Ancak gerektiğinde herkese anladığı dilden konuşmayı da bilirim. Yani, elma demesini de alma demesini de bilirim."

"Şampiyonluk bir emeklilik ikramiyesi değildir"

Özbek, Süper Lig şampiyonluğunun bir emeklilik ikramiyesi olmadığını söyledi. Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kuruluna (MHK) seslendi.

"Bunlar son çırpınışlar. Haksızlığı hak kabul edenler, yıllardır devam eden başarısızlıklarının da sonuna geldi. Buradan MHK ve TFF'ye sesleniyorum ve onları uyarıyorum. Şampiyonluk bir emeklilik ikramiyesi değildir. Türk futbolunda emekli olmayı planlayanlar size sempatik gelebilir. Bırakın sezon sonunda sessiz sedasız kenara çekilsinler. Bizim sahada adalet arayışımıza kimsenin gölge düşürmesine izin vermeyiz. Sponsorluk törenlerinde bu tür konulara girmeyi tercih etmem ama haftalardır süregelen gelişmeler beni buna mecbur etti." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe'nin canlı yayında tartışma talebi

Dursun Özbek, her zaman hak ve adaletten yana tavır sergilediklerini dile getirdi.

Başkan Özbek, Fenerbahçe Kulübünün Galatasaray ile aynı masaya oturmayacağını açıklamasından kısa süre sonra kendilerini canlı yayına davet etmesinin sorulması üzerine konuştu.

"Bizim kıblemiz belli. Biz, günlük gelişmelere ve esen rüzgara bağlı olarak yelken açmayız. Bizim doğrularımız bellidir. Haktan adaletten yana duruşumuzu her zaman aynı şekilde ifade ediyoruz. Şimdi ne değişti? Bu sorunun muhatabı Fenerbahçe Kulübünün başkanı. Bir gün, 'Ben masaya oturmam.' diyor, ertesi gün canlı yayına çıkmak istiyorlar."

"Kenetlenmemiz halinde bu tür kirli oyunlar sonuçsuz kalacaktır"

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı camianın birlik ve beraberliği sağlaması durumunda aleyhlerine yapılan oyunların sonuçsuz kalacağını belirtti. Özbek, Süper Lig'deki hakem yönetimlerinde standart olmadığını savundu.

"Ligin ilk gününden itibaren sadece Galatasaray için değil genelde standart dışı uygulamalarla karşı karşıyayız. Galatasaray'a yapılan uygulamalar herhangi bir standardın içine girmiyor. Dün akşam golümüzün iptal edilmesiyle bu zirveye çıktı. Galatasaray Kulübünün kenetlenmesi halinde bu tür kirli oyunlar sonuçsuz kalacaktır. Camiamızdaki kenetlenmenin, tek yumruk olmanın devam etmesini istiyoruz. Geçen sezon da aynı uygulamalar devredeydi. Bizden hiç beklenmeyen bir performans sergiledik. 13'üncülükten şampiyonluğa giden zor ve zahmetli yolda başarılı olduk. Bu sezon biraz daha tedbirli davranıyorlar. Ligin ilk gününden itibaren standart dışı uygulamalarla zafer yürüyüşümüzü durdurmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bunların hiçbirinin başarılı olacağını düşünmüyorum. Camianın birlik ve beraberliği bu çabaları boşa çıkaracaktır. Camiamız bu kenetlenmeyi göstermektedir. Bu birliktelik, sadece sportif başarılar için değil finansal yapının düzelmesi ve hedeflerine ulaşması için son derece gereklidir.

"Sporcu maaşları, prim ve transfer ücretlerinde günü gelen taksitlerin hepsini ödedik"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Galatasaray'ın başarılı olmasının önüne geçmek için spekülasyon üretildiğini ileri sürdü. Özbek, basında futbol takımında ödeme krizi yaşandığı yönünde çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine konuştu.

"Galatasaray'ı yıpratmak, zafer yürüyüşünden alıkoymak için algı oluşturmanın peşindeler. Süper Lig'de finansal yapısıyla ilgilenilen tek kulüp Galatasaray. Bu, bizi yıpratmak için algı yaratmaktan başka bir şey değil. Finansal açıdan hiçbir sorunumuz yok. Amatör şubeler dahil aralık sonu itibarıyla ödenmesi gereken sporcu maaşları, prim ve transfer ücretlerinde günü gelen taksitlerin hepsini ödedik. Ligde 20 kulüp var ama Galatasaray'ın finansal yapısı konuşuluyor. Biz bunların hiçbirine pabuç bırakmayız. Bu kulübü, bir gün bile temerrüde düşürmeyiz, bir gün bile ödemelerin gecikmesine fırsat vermeyiz."

"Futbol takımındaki eksikliklerimizi biliyoruz"

Başkan Özbek, Süper Lig'de bu sezon 2. olan ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden futbol takımındaki eksiklikleri bildiklerini söyledi.

Özbek, ara transfer döneminde takıma katkı yapıp yapmayacaklarıyla ilgili soruya yanıt verdi.

"Futbol takımındaki eksikliklerimizi biliyoruz. Bu eksiklikleri tamamlamak için çalışmalarımız devam ediyor. İsimler üzerinde konuşulduğu zaman Galatasaray'ın faydasına olmaz."

Galatasaray Yünsa ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı

Galatasaray Kulübü, tekstil sektöründe faaliyet gösteren Yünsa ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Anlaşmayla firmanın logosu, sarı-kırmızılı futbol A takımı forması sağ kolunda yer alacak. Sözleşmeyle ilgili RAMS Park'ta imza töreni düzenlendi.

Törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Yünsa Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sürmegöz katıldı.

Başkan Özbek, sponsorluk için teşekkür etti.

"Yünsa, futbol takımımızın bu sezon oynayacağı maçlarda formalarımızın sağ kolunda yer alacak. Her zaman liderliğe oynamış dünya markası olan Galatasaray ile Yünsa'nın yan yana gelmesi çok değerli. Bizimle aynı hayallere ve vizyona sahip markalarla zafer yolculuğuna devam edeceğiz. Kendilerine bu anlaşma için teşekkür ediyorum."

Özbek, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile imzalanan yapılandırma anlaşmasına göre gelirlerin tamamını kullanamadıklarını hatırlattı.

"Yapılandırma anlaşmasının şartlarına göre yapılandırmaya girmiş borcumuzun ödenmesi için gelirlerinin yüzde 50'sini TBB'ye vermek, kalan yüzde 50 ile kulübü yönetmek zorundayız. Galatasaray'ın, bu yürüyüşe devam etmesi için gereken fonun 2 katı kadar gelir yaratmak zorundayız. Bunun için en büyük desteğimiz sponsorluklar. Naklen yayın gelirleri çok aşağılarda. Sponsorlarımıza, bu konuda çalışan yönetim kurulu arkadaşlarıma ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Son derece başarılı bir sponsorluk dönemi yapıyoruz. Sezon sonuna doğru yaklaşık 50 milyon avroya ulaşacak sponsorluk gelirleri sayesinde Galatasaray hem TBB ile yaptığı yapılandırma anlaşmasının payını ödemekte hem de sadece futbol değil, diğer amatör şubelerde kulübün hak ettiği şekilde temsil edilmesi için gereken fonu elde etmektedir. Bunun için aralık ayı sonunda tüm ödemelerimizi yapmış, şampiyonluk için gereken enerjiyi de toplamış durumdayız."

Mustafa Sürmegöz: Galatasaray'a sponsor olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum

Mustafa Sürmegöz ise sarı-kırmızılı takıma sponsor oldukları için hissettiği mutluluğu dile getirdi. Sürmegöz, Galatasaray'ın kısa zamanda Avrupa'da kupa alacağına inandığını aktaran

"Ülkemizin en seçkin kulüplerinden Galatasaray'ın ülkemizi Avrupa'da daha büyük başarılara taşıyacağına yürekten inanıyorum. Bundan dolayı Galatasaray Futbol Takımı'na sponsor olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum."

Sürmegöz, faaliyetlerinden ve firmanın dünyadaki yerinden bahsetti.

"Yünsa, yünlü dokuma kumaş sektöründe Avrupa'da tek çatı altındaki en büyük üretici konumunda, dünyada ise ilk 5'te yer almaktadır. Hedefimiz 2030'da dünya lideri olmak. Galatasaray'ın hedefleri de Yünsa'dan farklı değil. UEFA Kupası'nı ülkemize kazandıran Galatasaray'ımızın bu sezon da aynı başarıyı yakalayacağına inancım tam. Böyle somut hedefler, hem iş dünyasında hem de spor ve sanatta ülkemizi aydınlık bir geleceğe taşımak için önemli bir motivasyon kaynağı. İş birliğimizin önümüzdeki yıllarda da devam etmesini temenni ediyorum."

Anlaşmanın sezon sonuna kadar geçerli olduğunu aktaran Sürmegöz, "İnşallah uzun süreli bir anlaşma olur. Diğer branşlarda da yer almak isteriz." dedi.

Bunun üzerine başkan Özbek söz alarak, "Mustafa Bey'in böyle bir açık çek vermesi bizi ziyadesiyle memnun etti. Önümüzdeki sezon da birlikteliğimiz devam edecek. İki lider kurumun birlikteliği birbirine daha fazla enerji verecektir. Hem Yünsa hem de Galatasaray'ın yararına olacak her türlü iş birliğine hazırız." şeklinde görüş belirtti.