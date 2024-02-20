Kıbrıslı Türk İş İnsanı hayırsever Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesi ile ilgili iki yıldır sürdürülen davalara Girne Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Girne’ye bağlı Çatalköy’de evine giderken organize bir şekilde suikasta kurban giden Falyalı ve Demirtaş cinayetleri ile ilgili tahkikat müfettişi Murat Bayram dinlenmeye başladı...



MURAT BAYRAM DİNLENMEYE BAŞLADI…

Suikastla ilgili olarak KKTC’de tutuklu bulunan zanlılar Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargı huzuruna çıkarıldı. Mahkemede tanık kürsüsüne çıkan Polis Müfettişi Murat Bayram 08.Şubat 2022’de vuku bulan suikast dosyası ile ilgili yürütülen tahkikatla ilgili savcılığın sorularını yanıtladı.



TUNÇ KASİNODA TUTUKLANDI…

Yürütülen tahkikat kapsamında olay gecesi ilk olarak Ömer Tunç’u tespit ettiklerini ve hakkında yakalama kararı çıkarttıktan sonra Tunç’u Lord Palace hotelin gazinosunda yakaladıklarını anlattı. Bayram olay gecesi ve sonrasındaki 8,9,10,11,12 Şubat tarihli tutuklamalar, alınan ifadeler ve emareleri de mahkemeye sundu.



OLAY YERİ KROKİSİ DOSYADA YOKTU…

Olay yeri krokisi Savcılık tarafından mahkemeye emare olarak sunulmak istenince savunma avukatları Didem Koç ve Süleyman Özsoylular olay yeri krokisi dosyada bulunmuyor gerekçisiyle itiraz etti. Mahkeme başkanı itirazı değerlendirerek, “tanıtma” olarak kayda geçmesini emretti. 36.Ağır Cezada yargılanarak iki kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Mustafa Söylemez’in de adının geçtiği duruşmada Bayram alınan ve incelenen kamera kayıtları ile GPS kayıt raporlarını mahkemeye ibraz etti.



OLAYDAN 4 GÜN SONRA EVE BASKIN…

Suikastin üzerinden 4 gün sonra Mustafa Söylemez adına kiralanmış apartman dairesine baskın yaptıklarını anlatan Bayram, Alsancak’ta bulunan Kavanlar Sitesinde 12 Şubatta ikamet eden ve olayla bağlantıları olduğu gerekçesi ile zanlılar Veysel Sare ve Musa Çiçek’in yakalandığını ifade etti. Bayram her iki zanlının da gönüllü ifade verdiğini iddia etti.



ÖZSOYLULAR’DAN BAYRAM’A REST…

Savunma avukatı Süleyman Özsoylular ayağa kalkarak Bayram’ın iddialarına itiraz etti. Müvekkillerinin ev baskınında bulunan polisler tarafından fiziki ve psikolojik şiddete uğradıklarını savunarak mahkemeye sunulan ifadelere itiraz etti. Verilen ifadelerin gönüllü olmadığını savunan Özsoylular, olayla ilgili olarak duruşma içerisinde duruşma açılmasını talep etti. Alsancak’ta zanlıların tutuklanmasında görev alan polislerin mahkemeye çıkması ve olay günü ile ilgili detayların paylaşılması için dava 21 Şubat 2023 saat 11.00’a ertelendi