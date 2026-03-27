Konuk heyette Ege Bölgesi İş İnsanları Federasyonu Başkanı Serhun Alakuş, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Sağdıç ile Halil Tuğay ve oda basın danışmanı Müslüm Karaaslan yer aldı.

Konuk heyetle gerçekleşen toplantıda, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Asbaşkanı Abdullah Emirzadeoğluları, Yönetim Kurulu Üyesi Efe Özman, Oda Genel Sekreteri Erçin Tekakpınar ve oda profesyonelleri hazır bulundu.

Alakuş: KKTC’ye artı değer katacak yatırımlar yapmak istiyoruz

Serhun Alakuş, “Kıbrıs’ta ne iş yapabiliriz, Kıbrıs Türk insanı için ne gibi hizmetlerde bulunabiliriz?” diye KKTC’de bulunduklarını ve bunun için hükümet yetkilileri ve sivil toplum örgütleriyle görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Amaçlarının KKTC’ye gelip kâr etmek olmadığını, kardeş ülke insanlarına faydalı olmak istediklerini belirten Alakuş, “KKTC insanına nasıl faydalı olunabilir anlamında araştırma yapıyoruz” dedi. Alakuş, KKTC’de hangi alanlarda yatırım yapıp, artı değer katabileceklerini araştırdıklarını söyledi.

Bu konuda Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan rehberlik talep ettiklerini ifade eden Alakuş, yakında KKTC’ye bir arkadaşlarının geleceğini ve burada analizler yapacağını, yatırım alanları belirleyeceklerini vurguladı.

Analiz yapacak uzmanın ülkemizde birkaç ay kalacağını söyleyen Alakuş, ilgili kişinin Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile de istişare içinde olacağını kaydetti.

Emirzadeoğluları: Destek olmaya hazırız

KTSO Asbaşkanı Abdullah Emirzadeoğluları, konuk heyete, odayı ziyaret ettikleri için teşekkür etti. Hangi alanlarda KKTC’ye yatırım yapmaları gerektiği konusunda tavsiyeler veren Emirzadeoğluları, ülkemizde üretilen ama Türkiye’ye giremeyen bazı ürünlerin oraya pazarlanması konusunda konuk heyetten destek de istedi.

KKTC’de işçiliğin ve enerji girdilerinin Türkiye’ye göre oldukça yüksek olduğunu anımsatan Abdullah Emirzadeoğluları, ayrıca Türkiye sanayicinin birçok teşvikten faydalandığını ama benzer teşviklerin KKTC’de olmadığını, yatırım yaparken bunların da dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Emirzadeoğluları, KKTC’de ihtiyaç fazlası olmayan alanlara yabancı yatırımcıların yatırım yapmasına destek verdiklerini söyledi.

Abdullah Emirzadeoğluları, Ege Bölgesi İş İnsanları Federasyonu’nun yatırım için göndereceği analizci uzmana yardım etmeye hazır olduklarını belirterek, “Elimizden gelen desteği veririz” dedi.