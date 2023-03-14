Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin (DAÜ) Namık Kemal Lisesi için 25 sınıf ayırmayı teklif ettiğini ancak öğretmenler, okul yönetimi ve okul aile birliğinin değerlendirmesiyle eğitimin yarından itibaren çadırlarda devam edeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Geçitkale Cumhuriyet Lisesi'nin geçici olarak Yeniceköy'deki eski Polis Okulu'na taşınacağını da ifade etti.

BRT Ana Haber Bülteni’ne bağlanarak okullarla ilgili son durum hakkında bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, online eğitimin çok tercih ettikleri bir model olmadığını ifade ederek “Yüz yüze eğitimde ısrarcıyız” dedi.

“DAÜ 25 SINIF TEKLİF ETTİ”

Çavuşoğlu bu süreçte DAÜ ile istişareler yaptıklarını anlattı. DAÜ’nün NKL için 25 sınıf ayırmayı teklif ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, öğretmenler, okul yönetimi ve okul aile birliğinin bunun yerine eğitimin çadırlarda devam etmesi yönünde bir karar aldığını, bu bağlamda eğitimin yarından itibaren çadırlarda devam edeceğini söyledi.

Çavuşoğlu 15 gün içinde prefabrik sınıflar yapılacağını ve çadırlardan bu sınıflara geçileceğini de kaydetti.

“GEÇİTKALE CUMHURİYET LİSESİ, 10 GÜN İÇİNDE ESKİ YENİCEKÖY POLİS OKULUNA TAŞINACAK”

Dün, mevsim normalleri üzerindeki yağışın, Geçitkale Cumhuriyet Lisesi’nde çadırların kurulduğu yerde su birikintilerine yol açtığını ve eğitime ara vermek zorunda kaldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Geçitkale Cumhuriyet Lisesi’ni 10 gün içinde eski Yeniceköy Polis Okuluna taşıyacaklarını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu taşınmaya kadar olan süreç için 10 gün online eğitim kararı aldıklarını belirtti.

“KARAKOL İLKOKULUNDA 4 ÇADIRDA DEVAM EDEN EĞİTİM, SUAT GÜNSEL İLKOKULU VE CANBULAT İLKOKULUNA TAŞINACAK”

Karakol İlkokulunda 4 çadırda devam eden eğitimin, perşembeden itibaren Suat Günsel İlkokulu ve Canbulat İlkokulu’na taşınacağını da dile getiren Çavuşoğlu olabildiğince hızlı şekilde, çocukların can güvenliğini de koruyarak süreci yürütmeye çalıştıklarını belirtti.

“İMO MÜDAHALE ÖNCELİĞİ SIRASINA GÖRE BİR LİSTE VERDİ”

İnşaat Mühendisleri Odası’nın (İMO) okullarla ilişkin raporuna da değinen Çavuşoğlu, kendilerine müdahale önceliği sırasına göre bir liste verildiğini anlattı. Bunun, bu binaların durduğu yerde çökeceğine dair bir analiz değil, deprem yönetmeliğine göre binaların değerlendirmesini içeren bir liste olduğunu kaydeden Çavuşoğlu gerekli önlemleri alacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu sonraki süreçte İMO’nun oluşturacağı ekiplerle bu okulların ileri tetkikleri ve deprem yönetmeliğine nasıl uygun hale getirileceği hakkında bir çalışma yaparak kendilerine sunacağını, bu sırada prefabrik sınıflarla zaman kazanmaya çalışacaklarını dile getirdi.