‘Türkiye-KKTC El Ele Eğitimde Daha İleriye Programı’ kapsamında Ankara’dan gönderilen ve eğitim materyallerini taşıyan 14 TIR Gazimağusa Limanı’nda karşılandı.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun yaptığı açıklamada, “Pazartesi gününden itibaren akıllı tahtaların, kitaplık ve sıraların, on binlerce kitabın okullara gönderilmesi başlayacak. Türkiye-KKTC daima el ele” dedi.

Feyzioğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu büyük hizmet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC vizyonu, stratejisi ve talimatları ışığında, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın yakın takibinde, Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'in pek titiz organizasyonunda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve tüm hükümet ile yakın iş birliği içinde gerçekleşti. Milletimize hayırlı olsun.”