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Kıbrıs Hukuk Zirve 6 oturumda gerçekleşecek

Kıbrıs’ın en büyük yüz yüze hukuk zirvesi 19 Mart 2022 tarihinde Girne Amerikan Üniversitesi’nde gerçekleşecek.

08 Şubat 2022 Salı 12:01
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Kıbrıs Hukuk Zirve 6 oturumda gerçekleşecek
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Alanında uzman isimlerin katılacağı Kıbrıs Hukuk Zirve 6 oturumda gerçekleşecek. İndirimli biletler Turuncubilet.com.tr de satışta.

Organizasyon; eğitim ve gelişim alanında başarılı işlere imza atmış Alfa Etkinlik, Turuncu Bilet ve RedSky Ajans partnerliğinde gerçekleştiriliyor.

Gün boyunca hukuk alanındaki en önemli konulara değinilecek seminer, mesleki alanda gelişmeleri ele alacak. Seminer sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Zirvede PROF.DR. ÇETİN ARSLAN, GAÜ HUKUK FAKÜLTESİ DEKANI PROF.DR.MELTEM DİKMEN CANİKLİOĞLU, YARGITAY ÜYESİ DR.İHSAN BAŞTÜRK, DAÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ULVİ NAİL GÜN, AVUKAT SERDAR ÜLKÜ ve AVUKAT ORHAN BAŞÇAVUŞOĞLU konuşmacı olarak yer alacak.

Diğer yandan kariyerinde atılım yapmak isteyen, özgeçmişini daha da sağlam hale getirmek isteyenlerin için uygun bir fiyatla katılım yapılabilecek.

Bilet almak yapmanız gereken tek şey; Turuncu Bilet ana sayfası üzerinden ön kayıt başvurusu yaptırmak ve kontenjan dolana kadar, biletinizi alarak, yerinizi sağlamlaştırmaktır. Bilet fiyatını ödediğiniz andan itibaren, 48 saat içinde koşulsuz iade hakkınız bulunuyor.

Detaylı bilgi ve bilet almak için
www.turuncubilet.com.tr
WhatsApp: 0530 250 0861
KKTC İletişim: 0548 855 5361

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