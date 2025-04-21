Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis,Mete Adanır Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Kulis Live adlı bir eğlence mekanına saat 01.00 sıralarında kimliği meçhul şahıslar tarafından tabanca ile ateş açıldığı yönünde yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığı aktardı. Polis, yürütülen geniş çaplı soruşturma ve Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenlenen “Hayalet Operasyonu” kapsamında, meselede zanlı olarak görülen Abdürrahim Çelik, Nurullah Çaktırmaz ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Hasan Can Bayram, Yalçın Demir ve Davut Baran Bayram’ın tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis operasyon kapsamında olay yerinde ve olayda kullanılan aracın tespit edildiğini ve araç içerisinde yapılan aramalarda, toplam 3 adet boş kovan ile 4 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis zanlılardan yapılan sorguda ise olayda kullanılan silahı Dikmen bölgesinde gömdüklerinin öğrenildiği ve 7.65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör ise Dikmen’de bir arazi içerisinde gömülü şekilde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde birçok kamera görüntüsü incelediklerini kaydetti. Polis memuru, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu, ayrıca zanlıların cep telefonunda inceleme yapılacağını, aranan şahıslar olduğunu belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel zanlıların soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.