Polis açıklamasına göre olay, 3-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında meydana geldi. Soruşturmada, K.E.'nin iş yeri adına ekmek dağıtımı yapmak için gittiği bir marketin açık durumdaki deposuna girdiği ve burada muhafaza edilen toplam 55 bin 300 TL değerindeki 3 paket kuru yemiş, 3 şişe viski ile 16 paket karışık kuzu ve dana etini alarak çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından başlatılan ileri soruşturmada zanlı, 24 Temmuz 2026 tarihinde Ercan Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış yapmaya hazırlandığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.