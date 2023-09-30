Astrolojiye göre burçlar kişinin karakteristik özelliklerinin yanında aşk, iş ve parasal konularını da etkileyebiliyor. Bu bağlamda günlük, haftalık ve aylık burç yorumları ile olabilecekleri önceden öngörebilirsiniz. İşte ekim ayını zor geçirecek burçlar ve dikkat etmesi gerekenler...

BOĞA BURCU

Boğa borçları ekim ayının en şanssız burçlarından. Bu burçtaki kişilerin ekim ayında iş hayatlarında şanssızlık yaşaması olasılığı oldukça yüksek. Ayrıca finans açısından pek parlak bir döneme adım atmadıklarından, bu ay boğa burçları finansal açıdan yüksek bir kazanç, büyük bir atılım beklememelerinde fayda var.

Ekim ayında boğa burcunun dikkat etmesi gereken iki önemli konu:

İş yerinde, uzman oldukları alanlarda terfi veya zam bekleyen Boğa burçları, 2023 ekim ayında hayal kırıklığı yaşayabilirler.

Beklenmedik harcamalar yapmaları nedeniyle maddi konularda yani finansal açıdan sıkıntı yaşayabilirler.

AKREP BURCU

Akrep burçları ekim ayının en şanssız burçlarından. Akrep burcu kişilerinin ekim ayında ilgi ve dikkat eksikliğiyle test edilme olasılıkları yüksek görünüyor. Dikkat eksikliği iş hayatlarına da yansıyacağından, iş yerinde çalışmaları sırasında verimli olmaya, odaklanma artırıcı egzersizler yapmaya dikkat etmelerinde fayda var. Bu ay ego konusu da ayrıca sıkıntıya sebebiyet verebilir. Aşk hayatlarında ego çatışması sonucu partnerleriyle aralarında kavga çıkabilir.

Ekim ayında akrep burcunun dikkat etmesi gereken iki önemli konu:

İş yerinde, yaptıkları çalışmalarda dikkatleri üzerine çekmekte zorlanabilirler.

Partnerleriyle tartışmalar yaşayabilirler ve bu gerginlikler ayrılığa kadar götürülmemesine dikkat etmemeliler.