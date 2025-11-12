Ekinci yazılı açıklamasında adada bugün yaşanan depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Meteoroloji Dairesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, art arda 6-7 deprem meydana geldiği belirtilen açıklamada, AFAD’ın ana depremin büyüklüğünü 5.2, derinliğini ise 15.46 kilometre olarak açıkladığı belirtildi.

Ekinci, bu depremlerin sığ depremler olduğunu ve adanın güneyinden kuzeyine doğru uzanan bir fay hattı üzerindeki aktivitenin devam ettiğini ifade etti.

“Baf’tan Lefke’ye doğru bölgede bir hareketlilik gözlemliyorduk. Bugünkü sarsıntılar da bu hareketliliğin sonucudur.” diyen Ekinci, artçı depremlerin sürüdüğünü ancak herhangi bir hasar tespit edilmediğini kaydetti.

Depremin özellikle Lefke bölgesinde şiddetli hissedildiğini, Lefkoşa ve Mağusa’da da etkisinin duyulduğunu ifade eden Ekinci, Güney Kıbrıs’taki oda yetkilileriyle de iletişime geçtiklerini ve orada da herhangi bir hasar olmadığını öğrenciklerini aktardı.