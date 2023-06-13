-ÖZEL HABER

A'dan Z'ye her ürünün zamlandığı ülkemizde bir zam da bu hafta içi ekmeğe geliyor.

Gündem Kıbrıs'a konuşan Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı ortaya çıkan ekonomik şartlarda ekmeğe zammın kaçınılmaz olduğunu belirterek, bu hafta içerisinde ekmeğin bir kez daha zamlanacağını kaydetti.

Her fırının maliyetlerine göre zam oranını belirleyeceğini dile getiren Çıralı, 8 TL olan somun ekmeğin 10.50 Türk lirasından satılacağını söyledi.

Buna göre fırın ürünlerine yüzde 20 ile 30 arası bir zam geleceğini söyleyen Çıralı, 'başka şansımız yok' dedi.