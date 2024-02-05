Ekmekçiler Birliği tarafından somun ekmeğe yapılan 3 TL’lik zammın, devlet tarafından geri çekilmesinin ardından piyasada sıkıntı yaşanıyor.



Starling Market yaptığı duyuruda, devletin almış olduğu ‘somun ekmek 12 TL’den satılacak’ kararına uydukları için Kardeşler Fırın ve Çıralı Fırını tarafından kendilerine ekmek satışının durdurulduğunu açıkladı.



Marketlerinde bu nedenden dolayı ekmek çeşitlerinde azalma olduğu kaydedilen açıklamada, yaşanan bu durumdan dolayı müşterilerden özür dilendi.



Hatırlanacağı üzere 12 TL’den satılan somun ekmek, Ekmekçiler Birliği’nin 3 liralık zammı ile 15 TL’ye ulaşmış, hükümet karar alarak bu zammı geri çekmişti.