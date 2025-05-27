Meclis'ten yapılan açıklamaya göre komite, gündeminde bulunan “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele alarak genel görüşmesine başladı.

Komite, yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.

Toplantıda ayrıca, UBP Milletvekilleri; Ahmet Savaşan, Hüseyin Çavuş, Dursun Oğuz ve Emrah Yeşilırmak ile CTP Genel Başkanı ve milletvekili Tufan Erhürman ile CTP milletvekileri; Devrim Barçın ve Ürün Solyalı da yer aldı.