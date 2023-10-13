-EL-SEN’DE “TAHT SAVAŞLARI”- isimli köşe yazımın ardından Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası birbirine girmiş…

Sendika ve kurum içerisindeki gruplar birbirini suçlamış “O yazıyı siz yazdırdınız! Bizi siz sattınız!” diye…

Bunu ilk duyduğumda gerçekten çok güldüm…

Meclis önündeki eylemleriniz zamanında da demediğiniz kalmamıştı hakkımda…

Yel kayadan sadece toz alır beyler…

Ben bildiklerimi yazmaktan ne geri duracağım, ne de doğruları saptıracağım…

…

Yalan mıydı o yazdıklarım?

Neden çıkıp inkâr etmediniz?

İnkâr edebilirsiniz…

Bende aksini ispatlamakla mükellef olurum…

İşte arşın, işte Halep…

Ben yazdığım her bir cümlenin altına imzamı atarım…

Peki, siz yaptıklarınızın arkasında durabilecek misiniz?

…

Sendikanın şuan ki yönetiminden bir Allah’ın kulunu tanımam…

Sendika Başkanı ve Genel Sekreteri ile 2-3 kez telefonda görüşmüşlüğüm vardır haber yapmak için…

Bu tanışıklık sayılırsa bilemem tabi…

Ancak…

O köşe yazısı sizin alışık olduğunuz gibi “SİPARİŞ” üzerine değil, sendika içerisinde yaşanan artık AYYUKA çıkan olayların ve yozlaşmanın KAMUOYU’nun da bilmesi içindi…

Bir taraftan bağıracaksınız “İstihdamlar Şaibeli!” diye…

Diğer taraftan eş dost ve yakın akrabayı kurumda işe aldırmak için yapmadığınız girişim, atmadığınız takla kalmayacak…

Ve bir de üstüne işe soktuğunuz “YAKIN AKRABALARINIZA VE ARKADAŞLARINIZA RAĞMEN” mahkemeye başvuracaksınız…

…

Yetmeyecek… Mahkeme için 80 bin TL’de masraf yapacaksınız…

Paranız çok… Allah daha çok versin…

Ama sırf “Dostlar alışverişte görsün” diye yaptığınız bu girişim için harcadığınız parayı KEŞKE kimsesiz çocuklar için harcasaydınız…

Bir eksikleri görülür, yüzleri gülerdi…

Siz de haklısınız…

“Elden giden itibarı geri kazanmaya çalışmak” daha önemli…

…

Neyse…

Tabi malum köşe yazımın içeriği Salı günü gerçekleşen yönetim toplantısında da gündeme gelmiş…

Ve EL-SEN yönetimi “Güven Tazelemek” için 13 Ocak’ta Olağanüstü Genel Kurul kararı almış…

Yerinde bir karar…

Mevcut sendika yönetimini “Tarihin gelmiş geçmiş en kötü yönetimi” olarak nitelendiren sendika üyeleri alınan bu karardan ziyadesiyle memnun kaldı…

“Popülizm” yapıldığı noktasında birçok üye benimle hemfikir…

Çünkü sendika üyeleri yönetiminden daha şeffaf ve paylaşımcı bir tavır bekliyor…

Ve haliyle de yaşanan olaylardan dolayı oldukça rahatsız…

…

13 Ocak’ta sandıktan ne mi çıkar?

Çıksa çıksa REFORM NİTELİĞİNDE BİR DEĞİŞİM…

Başka hayal kuranlar varsa eğer çok fazla kendini kaptırmamasını öneriyorum…

…

Dostane bir tavsiye;

Bir de bazı değerler makam ve mevkiden daha değerlidir…

Arkadaşlık, dostluk, güven, sadakat gibi…

Gelenin gideni arattığı ve “Fırtınalı” günlerden geçen EL-SEN’e 13 Ocak’ta yapılacak seçimle beraber yeni yönetiminin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum…

…

Az laf çok iş demişler…

Dedikodumu yapmak yerine buyurun bir kahvemizi için…

Biz sadece menfaatlerimiz için karşıtlarımızla bir araya gelerek ricalarda bulunup sohbet etmeyiz…

Bizim kapımız BAZILARI gibi sadece işimize gelenlere değil, herkese açıktır…

Selamlar… Sevgiler…

…