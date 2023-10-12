Tarih boyunca bu ülke, şu küçük ada birçok medeniyetin izlerini taşıdı. Ancak son yıllarda bu ülkede yaşayan , yabancı nüfusun artışı dikkat çekici bir boyuta ulaştı. İşin trajikomik yanı ise yetkiler bu nüfusun ne kadar olduğunu bilmiyor. Aslında biliyor ama “HER ŞEY SÖYLENMEZ” miş. Yeminle akla zararsınız… Ülkemiz akdeniz iklimi, güzel plajları ve kültürel zenginlikleri nedeniyle yabancıların ilgisini çekiyor. Buraya kadar sorun yok . Bu bölgeye turizm, eğitim ve iş fırsatları nedeniyle gelen birçok yabancı bulunuyor. Buraya kadar da sorun yok.

*SORUN ŞU Kİ, GELEN BİR DAHA GİTMİYOR…



*SORUN ŞU Kİ , GELENLER DENETLENMİYOR…

*SORUN ŞU Kİ , ÇOK MAAŞIM AZ İŞ DEMENİZ…

*SORUN ŞU Kİ MEMLEKETTE YERLİ KALMADI…

*SORUN ŞU Ki, NÜFUS SAYIMI YAPMAKTAN ACİZSİNİZ…

Al işte saat 20.32 itibari ile yazımı yazdığım şu saatte ELEKTİRK KESİLDİ. Yirmi birinci yüz yıl. Medeniyet (miş). Geleceğe ve AYDINLIĞA gidilecekmiş. Ey yetkiler sizler birer kabusunuz. Ama ülkenize gelen yabancılara zeval gelemesin. Ülkemize eline aldığı öğrenci belgesi ile gelenlere SELAM OLSUN.



Özellikle öğrenci sıfatında gelen ama asla okumayan. Yine çalışmak için gelip ama yerleşip kalan, aile kuran. Yıllar yıllar önce gelenlerin , geride kalan ailelerini, arkadaşlarını yandaşlarını da buraya çağırmaları. Kaçak yaşayanlar, kaçak çalışanlar. Her yer yabancı kaynıyor. Markete giriyorsun 10 kişiden 8’i yabancı. Dil bilmez, konuşması anlaşılmaz. Bin bir tülü insanlar hayatımızın tam ortasında. Kimse bana yabancıların Ekonomiye, Turizme ve Kültürel çeşitliliğe katkıda bulunuyor demesin. Daha ANTİK LİMANI bitirememişsiniz be siz . Hangi turizmden söz ediyorsunuz.



ÇOK SAYIN HÜKÜMET EDENLER…

Bu kadar yabancı insanı adaya koyarak, gözeden kaçırarak, denetlemeyerek sadece bu güzel ülkeye sorun taşımaktan öteye değil yaptığınız. Konut sorunları baş gösteriyor, trafik hak getire. Yerel halkın geleneksel yaşam tarzının etkileniyor oluşu. Suç potansiyelinin farklı boyutlarda çoğalması. Ekonominin gelişmesi değil bu kadar insana yetememeyi ve tabi ki yabancılara göre fiyat politikalarının oluşması. Uyuşturucunun artık başkenti oluşu. Siyasi durumu bile karmaşık hale getirmiş durumda.

EY KOLTUKLARDA OTURUP DAHA ÜLKESİNİN NÜFUSUNDAN Bİ HABER OLAN TAKIM ELBİSELİLER…

Senin halkın TÜRK. Senin halkın asgari ücret 15.750 TL’ye çalışan emekçi. Senin halkın bin bir zorunlukla evlat okutmaya çalışan, devasa ev kiralar ödeyen, marketlerde soyulan, vergisini çatır çatır yatıran ama EĞİTİM’de , SAĞLIK’ta ve ALIN TERİNDE soyulan hakkı yenilen kendi HALKINDIR. Bu ülkenin doğma büyüme inandır. Ne SİYAHI’dir. Ne PAKİ’dir. Ne de ne idüğü belirsiz insanlardır.

Hani bu NE KADAR OLDUĞUNU BİLMEDİĞİNİZ nüfus varya şu an yerli halkın %30’unu aşmış durumda. Yabancı insanlar ile dolup taştı. Hala gelmeye de devam ediyorlar. Dur diyen yok. Ekonomi kalkınıyormuş onlarala. Onlar üç kuruşa kaçak köçek çalışıyorlar. Yıllarca ülkede oradan oraya saklanıyorlar. Daha çok ülkeden yiyorlar. Sağlık’ta hak buluyorlar. Eğitimde yer kapıyorlar. Ekonomi bunlar sayesinde ayakta duruyormuş. Ya vazgeçin ya. Bunları hangi kafa ile düşünüyorsunuz bilmiyoruz ama belli ki sağlam kafa ile değildir.

Marketlerde bir ürünün iki güne bir fiyat değiştiğinden bi haber. Su faturalarının bin bir salak saçma , vergi zımbırtıları ile insanları soyması. Elektrik keza öyle. Eğitim yuvalarının TİCARET HANEYE dönüşü. Sağlık deseniz hiç konuşturmayın bizi, ağaçların altı ve çöpler ilaç dolu. Ev açmalar, insan öldürmeler, tecavüzler, uyuşturucu partileri. Anlayacağınız yedi dağın çiçeği bir ülke. Kim kime dum duma. Yarın Savaş’tan kaçanları da burada barındırıdınız. Ne demiştik EMİR DEMİRİ EZER…



Bana dokunmayan yılan bin yaşasın dediğiniz o YILAN artık yedi başlı olmuş ve sürekli doğurarak ülkeyi sarmış durumda. Şuradan tüm BELEDİYELER’e tüm POLİS teşkilatına , hala işini dürüstçe yapan SAĞLIKÇI ve DOKTORLARIMIZA. Eğitim vermek için canla başla çalışan ÖĞRETMENLERİMİZE sesleniyorum. Sizler de çok haklısınız. Bu kadar kalabalık nüfusa sahip bir ülkede bazı görevlere yetişememeniz çok normal. Bu kadar zamlar altında ezilen emekçilere de Allah yardım etsin diyoruz. Çünkü devletin zerre umrunda değilsiniz.



HADİ BAKALIM KURULTAYLARA ZEVAL GELMESİN. MAKAM MAAŞLARINA ZEVAL GELEMESİN. BU TITANIC GEMİSİNDEN KURTULACAK OLANLAR BELLİ…

