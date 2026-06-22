Doğuş Engin yazdı...

Neden Bazen En Çok Sevdiğimiz İnsanlardan Bile Mesafe İsteriz?

İnsan ilişkilerinde en şaşırtıcı durumlardan biri, değer verdiğimiz insanlarla aramıza bazen farkında olmadan mesafe koyabilmemizdir. Birçok kişi partnerini, ailesini veya yakın arkadaşlarını sevmesine rağmen zaman zaman geri çekildiğini, iletişimi azalttığını ya da duygularını paylaşmakta zorlandığını fark eder. Bu durum çoğu zaman sevgisizlik olarak yorumlansa da psikolojik açıdan bakıldığında daha farklı nedenlere dayanabilir.

Psikolojide bu durum "duygusal mesafe" olarak adlandırılır. Duygusal mesafe, kişinin yakın ilişki kurma isteği taşımasına rağmen kendisini duygusal olarak geri çekmesi ve tam anlamıyla güvende hissedememesi olarak tanımlanabilir. Özellikle yakınlık arttığında ortaya çıkan bu geri çekilme davranışı, kişinin bilinçli bir tercihi olmaktan çok geçmiş deneyimlerinin etkisiyle gelişebilir.

Günlük yaşamda bunun birçok örneğiyle karşılaşabiliriz. Örneğin bir kişi partnerini çok sevmesine rağmen onunla ilgili duygularını paylaşmaktan kaçınabilir. Partneri daha fazla yakınlık kurmaya çalıştığında ise sebepsiz yere geri çekilebilir, mesajlara daha geç cevap verebilir veya yalnız kalma ihtiyacı hissedebilir. Dışarıdan bakıldığında bu durum ilgisizlik gibi görünse de çoğu zaman altında yatan neden sevgisizlik değil, incinme korkusudur.

Bağlanma kuramı üzerine yapılan araştırmalar, erken dönem ilişki deneyimlerinin yetişkinlikte kurulan ilişkileri etkileyebileceğini göstermektedir. Fraley, Hudson, Heffernan ve Segal'ın 2024 yılında yayımlanan çalışmaları da bağlanma süreçlerinin yakın ilişkiler üzerindeki etkisini vurgulamaktadır. Araştırmacılar, bağlanma güvensizliği yaşayan bireylerin ilişkilerdeki belirsizlikleri daha yoğun algılayabildiğini ve bunun da duygusal geri çekilme davranışlarını artırabildiğini belirtmektedir.

Çünkü insan zihni yalnızca bugünkü olaylara tepki vermez. Aynı zamanda geçmişte yaşanan deneyimlerden öğrendiği korunma yollarını da kullanır. Daha önce reddedilmiş, eleştirilmiş veya duygusal olarak incinmiş kişiler, yeni ilişkilerde benzer bir durum yaşama ihtimaline karşı farkında olmadan kendilerini korumaya çalışabilirler. Bu koruma çabası bazen ilişkilerde mesafe, bazen de duygusal geri çekilme şeklinde ortaya çıkabilir.

Burada önemli olan nokta kişinin kendisini suçlaması değil, kendi ilişki örüntülerini fark etmeye başlamasıdır. Çünkü farkındalık, değişimin ilk adımıdır. Kişi hangi durumlarda geri çekildiğini, hangi olayların onda güvensizlik yarattığını fark ettikçe ilişkilerinde daha bilinçli adımlar atabilir.

Unutulmamalıdır ki her mesafe sevgisizlikten kaynaklanmaz. Bazen insanlar karşılarındaki kişiye güvenmedikleri için değil, geçmişte yaşadıkları incinmelerin etkisiyle kendilerini korumaya çalıştıkları için geri çekilirler. Bu nedenle ilişkilerde yalnızca davranışlara değil, davranışların ardındaki psikolojik süreçlere de dikkat etmek gerekir.

