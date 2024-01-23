Pavyon dansı ile Sanatçı Sincanlı Erkal’ın söylediği "Dilber Evin Barkın Yok Mu?" sözlü şarkıya oyuncu Hazar Ergüçlü’nün eşlik etmesi gündem olmuştu. Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı 'İnci Taneleri' dizisi daha yayına girmedi ancak fragmanı bile sosyal medyada Dilber fırtınası estirdi.

“EVİMİ DİLBER İÇİN SATIYORUM”

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre, 'İnci Taneleri' dizisindeki Dilber karakteri için Türk erkekleri harekete geçerek yeni bir akım başlattı.

Hem sosyal medyada hem de ilan sitelerinde devam eden akımda evini, arsasını, arabasını satmak isteyen Türk erkekleri ilan açıklamasına “Dilber karakterine ev alabilmek için satıyorum, Dilber için satıyorum” yazıyor.

İlanlarda dikkat çeken ifadelerden bazıları, "Dilber'e ev almak için satıyorum, Dilber'i de ev sahibi yapıyoruz, Dilber'e ev alacağım için satıyorum, Dilber'e ev almak isteyenler için fırsat, Tarlamı Dilber için satıyorum" oldu.

3 BİNLİK TL’LİK ELBİSE 65 BİN LİRAYA KADAR ÇIKTI

Dilber’in dansı kadar elbisesi ve dövmesi de dillere düştü. Hatta daha şimdiden ikon olmayı başaran Dilber’in elbisesine talep patlayınca 3 bin liralık fiyatı 65 bin liraya kadar çıktı.