Karakuş Öz yazdı...

Elli küsur yıl… Bir ömür. Bir nesil doğdu, büyüdü, yaşlandı. Ama bu ülkede değişmeyen tek şey var: Yağmur yağınca kararan hayatlar. Bir damla yağmur düşüyor, elektrik gidiyor. İki saatlik sağanakta sokaklar nehre dönüyor, evleri su basıyor. Ve sonra yetkililer çıkıp utanmadan “olağanüstü hava koşulları” diyor. Olağanüstü olan yağmur değil, bu beceriksizliktir.

KKTC’de yağmur bir doğa olayı değil, kriz senaryosudur. Elektrik altyapısı hâlâ pamuk ipliğine bağlı. Bir rüzgâr esse kesiliyor, biraz yağmur yağsa trafo susuyor. Hastaneler, evler, iş yerleri karanlıkta. 2026 yılındayız ama altyapı 1970’lerin bile gerisinde. Elli yılda ne yapıldı? Hangi kalıcı yatırım hayata geçti? Hangi altyapı gerçekten yenilendi?

Sokaklar desen, her yağmurda utanç tablosu. Rögar kapakları fışkırıyor, yollar göle dönüyor, arabalar yolda kalıyor. İnsanlar evlerine giremez hale geliyor. Bodrum katlar suyla doluyor, eşyalar mahvoluyor. Kimse hesap vermiyor. Ne belediye, ne bakanlık, ne de “sorumluyum” diyen biri çıkıyor. Hep aynı cümle: “Çalışmalar sürüyor.” Elli yıldır sürüyor bu çalışmalar, bir türlü bitmiyor.

Bu ülkede yağmur yağınca hayat duruyor çünkü plan yok, denetim yok, vizyon yok. Kanalizasyon sistemi yetersiz, yağmur suyu hatları ya hiç yok ya da göstermelik. Yapılan yollar altyapı düşünülmeden yapılıyor. Beton var, tabela var, açılış kurdelesi var ama altyapı yok. Gözle görünmeyen işe yatırım yapılmıyor çünkü fotoğraf vermiyor, alkış getirmiyor.

Asıl acı olan şu, halk buna alıştırıldı. Elektrik kesilince jeneratörle idare et, sokak taşınca “alışığız zaten” de, evin su basınca sigorta yok, destek yok, sorumlu yok. Bu kader değil, bu ihmaldir. Bu yönetim zaafıdır. Bu, yıllardır ertelenen sorunların bugün halka fatura edilmesidir.

KKTC bu mudur? Elli yıl sonra hâlâ yağmurdan korkan bir ülke mi? Hâlâ altyapısı çöken, elektriği kesilen, sokakları göle dönen bir düzen mi? Eğer buysa, sorun yağmurda değil. Sorun, bu ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin aynaya bakamamasındadır.

Ya bu düzen değişecek ya da her yağmurda aynı utancı yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü doğa görevini yapıyor. Yapmayan, yıllardır bu ülkenin altyapısını görmezden gelenlerdir.