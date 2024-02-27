Geçtiğimiz günlerde bir Tesla çalışanının, San Jose'deki bir pastaneden 4 bin mini turta sipariş ettiği, ancak daha 6 bin dolarlık siparişi iptal ettiği söylenmişti.

Fırın sahibi olayı sosyal medyada paylaşarak mağdur olduğunu anlatmış ve olay kısa sürede gündem olmuştu.

Olayı öğrenen Tesla ve X(eski adıyla twitter) sahibi Elon Musk, devreye girdi.

Milyarder iş insanı Musk, şirketinin sahibine binlerce dolara mal olan turta siparişinden vazgeçilmesinin ardından Kaliforniya'daki fırına "işleri yoluna koyma" sözü verdi.

İptal edilen siparişle ilgli X'te açıklama yapan Musk, "Bunu yeni duydum, fırınla aramı düzelteceğim" dedi.

Daha sonra basın ile iletişime geçen fırın sahibi "Tesla az önce 2 bin doları ödedi." açıklması yaptı.