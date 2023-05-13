Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Naşit Akmansel olayla ilgili bulguları aktardı.

Akmansel 12 Mayıs 2023 tarihinde 18:00 Raddelerinde Girne’de Ziya Rızkı Cad. üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Mağusa’da sakin A:B.S'nin yapmakta olduğu Lidya Exchange isimli döviz bürosunda aynı gün konu işyerine USDT’ye çevrilmek üzere emanete bırakılan ve geri iadesi istenen 70.000 doların soruşturulması esnasında konu işyerine ait olmayan ve işyerinde sorumlu müdür olan Kaplıca’da sakin zanlı G.D tarafından emanete almış olduğu ancak kime ait olduğu yönünde izahat veremediği 180.000 Dolar ve 200.000 Euro para soruşturma maksatları için işyerinden emare olarak alınıp zanlının derdest emri ile tutuklandığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlıdan izahat istendiğinde parayı emanete bırakan kişiyi görse tanıyacağını ancak soy ismini bilmediği yönünde beyanda bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis konu iş yerinin kamera incelemesinin devam ettiğini zanlının beyanlarının araştırılacağını ve aranan bir şahsın olduğunu belirterek ilk etapta zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.