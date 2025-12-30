Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, kompost makinesinin teslim alındığını açıkladı.

Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile yaptıkları görüşmede, çevre mühendisi olduğunu öğrenen Emine Erdoğan’ın bu değerli makineyi hediye etmek istediğini ifade ettiğini belirtti. Bugün kompost makinesinin teslim edildiğini aktaran Erhürman, kendilerine gönülden teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Açıklamada, söz konusu kıymetli makinenin Cumhurbaşkanlığı’na kurulacağı, burada oluşan yeşil atıkların kompostlaştırılarak geri kazanılacağı kaydedildi. Elde edilen kompostun ise bahçede gübre olarak kullanılacağı ifade edildi.

Çevre için yapılacak çalışmalara önce bulundukları yerden başlamayı hedeflediklerini vurgulayan Erhürman, çevre adına daha pek çok çalışmanın da yolda olduğunu belirtti.