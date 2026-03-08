Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, “Saldırıların hedefinin (Güney) Kıbrıs olmadığı, hiçbir şekilde herhangi bir askeri operasyona dahil olmadığı ve bütün eylemlerinde tek kılavuzunun ülkenin ve halkın güvenliği olduğu” mesajını verdi.

Fileleftheros’un haberine göre Hristodulidis’in Selanik’te birincisi düzenlenen "Kıbrıs-Yunanistan Ortak Kültür Doktrini" toplantısına gönderdiği mesaj, kentteki Rum Başkonsolos Konstantinos Polikarpos tarafından okundu.

Hristodulidis mesajında Güney Kıbrıs’ın “istikrar ve güvenlik bacağı” rolünde olduğunu tekrarladı. Çeşitli devletlerin, Güney Kıbrıs’la Ada’nın “yabancı uyrukluların savaş bölgesinden güvenli tahliyesi için transit istasyonu olarak kullanılmasıyla ilgili temaslar gerçekleştirdiğini" de söyledi.

Hristodulidis bölgede yaşanan krize ve Rum yönetiminin aldığı önlemlere değinirken Rum makamlarının düzeyi artırılmış alarm durumunda, Avrupa devletleri ve üçüncü ülkelerle eşgüdüm halinde olduğunu anlattı.

Başbakan Kiriakos Miçotakis ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’ın yanında duran ilk devlet olduğuna dikkat çeken Hristodulidis, diğer Avrupa ülkeleri destek verene kadar, iki çift savaş uçağı ve iki fırkateyn göndererek başı çekmesini “çok önemli, sembolik değeri çok yüksek bir eylem” olarak niteledi.

-“AB üyeliği Lefkoşa ve Atina’nın akıllı iddialı gerçeklik stratejisinin ürünüdür”

Hristodulidis, Kıbrıs sorununa da değindiği mesajında Barış Harekatı’nı kast ederek “hükümranlığının büyük bölümünün işgal altında olduğunu ve bunun açtığı yaraların halen kapanmadığını” söyledi. “Kıbrıs’ın AB’ye katılımı Lefkoşa ve Atina’nın akıllı iddialı gerçeklik stratejisinin bir ürünüdür aynı yaklaşım, ülkenin kurtarılması ve yeniden birleştirilmesi çabalarının temel taşıdır” ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs-Yunanistan Ortak Kültür Doktrini"nin kültürel diplomasi açısından değerlendirilmesi için çok önemli olduğunu belirten Hristodulidis Güney Kıbrıs’ın bu alanda daha yapması gereken çok şey bulunduğunu ancak yeni inisiyatifler alacaklarını kaydetti.

Gazete Selanik’te birincisi gerçekleştirilen "Kıbrıs-Yunanistan Ortak Kültür Doktrini"nin kuruluş toplantısının da geçen Kasım ayında Ay.Napa’da gerçekleştirildiğini hatırlattı.