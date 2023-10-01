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Diğer yörelerde ise 1 kg/m² den az yağış kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

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