Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, kongre, dün Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) binasındaki Ahmet Sadi Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.

Kongrenin açılışında konuşma yapan Dernek Başkanı Burhan Eraslan, “Kıbrıs Türk toplumu, emperyalistlerin ülkemizdeki böl ve yönet politikalarının kışkırtmalarıyla, siyasal amaçlı cinayetlerle 1958 yılında tanıştı. Bu cinayetlerin hedefinde düşünen, görüş üreten ve emeğin hakkı için mücadele eden ilerici insanlarımız vardı.” dedi.

Eraslan, konuşmasında şunları kaydetti:

“Demokrasi şehitlerimiz, ülkemiz Kıbrıs’ta toplumlararası barışı savunup bu uğurda mücadele verdiklerinden, demokrasinin yerleşmesini, düşünce, ifade ve basın özgürlüğü ile insan hak ve özgürlüklerinin yaşam bulmasını istediklerinden, emeğin hakkını alma mücadelesinde aktif görev aldıklarından dolayı, bu aydın ve mücadeleci insanlarımızın, en temel insan hakkı olan yaşama hakları şovenizmin kıskacındaki gerici, faşist, karanlık güçler tarafından ellerinden alındı.”

Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği’nin, söz konusu şehitleri anmanın yanı sıra, anılarının toplumsallaştırılması ve ideallerinin genç kuşaklara aktarılması amacıyla paneller, açık oturumlar, kültür geceleri ve spor etkinlikleri organize ettiğine dikkat çeken Eraslan, isimlerinin cadde, sokak, yeşil alan, park, orman, futbol sahası, toplantı salonu, kütüphane ve benzeri yerlerde ölümsüzleştirilmesi yönündeki çalışmalarını da sürdürdüğünü kaydetti.

“Yaşam hakları ellerinden alınan bu insanlarımızın anılarını yaşatmak, uğruna mücadele verdikleri değerleri yeni kuşaklara aktarmak; ülkemizdeki barış, demokrasi ve insan hakları mücadelesinin kazanımlarını ve bu mücadelenin bedellerini kavrayabilmek açısından da büyük önem arz etmektedir.” diye konuşan Eraslan; barış, demokrasi ve insan hakları mücadelesinde canlarına kastedilen tüm demokrasi şehitlerinin anılarının yaşatılacağı, mücadele hedeflerinin yeni kuşaklara aktarılacağını vurguladı.

Dernek Başkanı’nın konuşmasından sonra faaliyet ve mali raporlar görüşülerek onaylandı, ardından yeni dönem yönetim organlarının seçimi yapıldı.

Oy birliğiyle göreve getirilen yeni yönetim kuruluda görev dağılımları şu şekilde belirlendi:

“Burhan Eraslan- Başkan, Ali Gulle- Başkan Yardımcısı, Ertan İnce- Genel Sekreter, İbrahim Korhan -Sayman, Caner Özdevran- Faal Üye, Doğan Arşehit- Faal Üye, Turgut Çalıcı- Faal Üye”

Yönetim kurulunun seçilmesinin ardından söz alan üyeler, yeni dönem çalışmalarına ilişkin görüş ve düşüncelerini paylaştı, dilek ve temennilerde bulundu.