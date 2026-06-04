Ercan Havalimanı yolcu çıkış salonunda yapılan kontrolde, ülkeden çıkış yapmaya hazırlanan dört kişinin eşyalarında gümrüksüz sigara tespit edildi.

Mahkemede şahadet veren Polis memuru Batuhan Kaya, gümrük memurlarının yaptığı aramada zanlıların bagajlarında muhtelif markalarda toplam 181 karton sigara bulunduğunu aktardı. Ele geçirilen sigaraların değerinin 143 bin 443 TL olduğu belirtildi.

Polis memuru Batuhan Kaya, söz konusu sigaraların Ercan Havalimanı’ndan satın alındığının ancak beyan edilmeden ve gerekli izinler olmadan yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığının tespit edildiğini, bu nedenle soruşturma başlatıldığını ve sürecin büyük ölçüde tamamlandığını ifade ederek teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Ş.G., zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, her birinin 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve her biri için birer kefilin 1 milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.