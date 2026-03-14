Polisten verilen bilgiye göre, 13 Mart 2026 tarihinde saat 17.00 sıralarında havalimanında görev yapan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında, KKTC’ye giriş yapacak olan Ç.B. (34) isimli şahsa narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine arama yapıldı. Şahsın üzerinde ve eşyalarında gerçekleştirilen aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Söz konusu şahıs tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Aynı gün saat 19.00 sıralarında yine havalimanında gerçekleştirilen denetimlerde ise KKTC’ye giriş yapacak olan H.B. (23) isimli şahsa da narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine arama yapıldı. Yapılan aramada, şahsın tasarrufunda satışı yeşil reçeteye tabi toplam 6 adet hap bulunarak emare olarak alındı.

Her iki şahsın da tutuklandığı belirtilirken, olaylarla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği ifade edildi.