Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Buğra Ulu, olguları aktardı. Polis, 24 Aralık 2025 tarihinde saat 19.45 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapan zanlının, narkotik ekipleri tarafından yapılan aramada sırt çantası içerisinde tütünle karışık toplam 5 gram hintkeneviri içeren 3 adet sarma sigara bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. Ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini kaydeden polis memuru, soruşturmanın sürdüğünü ifade ederek bir gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.