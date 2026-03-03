Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Salih Öztuğ, 25 Şubat 2026 tarihinde saat 20.30 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapmak isteyen zanlının, Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine kontrol edildiğini söyledi. Yapılan aramada zanlının üzerinde ve eşyalarında yaklaşık bir gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, mahkemeden 6 gün ek tutukluluk süresi temin edildiğini belirtti. Zanlının suçunu kabul eder nitelikte gönüllü ifade verdiğini aktaran polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade etti.

Zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını ve KKTC ile yasal bir bağı bulunmadığını belirten polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 30 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.