Lefkoşa’da meydana gelen “çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı ve şiddet kullanma tehdidi” suçlamaları kapsamında tutuklanan 28 yaşındaki O.O. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru İsmet Yeşildal, 19 Şubat 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Lefkoşa’da Fuat Mustafa Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın otoparkında zanlının, 12 yaşındaki kız çocuğuna kendisine sorduğu soruya yanıt vermediği gerekçesiyle “Bir şey söylemezsen seni öldürürüm” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, şikâyet üzerine tutuklanan zanlı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, mağdur çocuğun sosyal hizmet görevlileri eşliğinde verdiği ifadede; 2025 yılı Haziran ve Ağustos aylarında derslerine yardımcı olmak amacıyla evine gittiği zanlının, birçok kez “Seni seviyorum, seninle evlenmek istiyorum” şeklinde sözler söylediğini ve üç kez rızası olmaksızın yanağından öptüğünü beyan ettiğini aktardı.

Ayrıca 2026 yılı Şubat ayında da benzer şekilde çocuğa yönelik sözler sarf ederek bir kez rızası olmaksızın dudağından öptüğünün tespit edildiğini belirten polis, zanlının bu eylemlerle çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı suçlarını işlediğinin öğrenildiğini kaydetti.

Polis, zanlının suçunu itiraf eder nitelikte gönüllü ifade verdiğini, mahkemeden alınan 11 günlük ek tutukluluk süresi içerisinde gerekli ifadelerin temin edildiğini söyledi. Zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildiğini, mağdur çocuğun da psikiyatrik değerlendirmeye alındığını belirten polis, ilgili raporların beklendiğini ve soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Zanlının ayrıca katle teşebbüs suçundan askıda davası bulunduğunu kaydeden polis, serbest kalması halinde yeni suçlar işleyebileceği gerekçesiyle tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının iki ayı aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.