Erdoğan, Filistin, Sudan, Azerbaycan, KKTC, Irak, İran ve Ukrayna'nın güvenliğinin Türkiye'nin güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2002'de iktidara geldiklerinde "Kimsenin toprağında gözümüz yok. Kimseye husumetimiz yok, gönül coğrafyamızla tekrar muhabbetle kucaklaşacağız" dediklerini anımsattı.

Erdoğan, "Türkiye'nin yıllar boyunca sırtını döndüğü, unutmaya ve unutturmaya çalışılan o gönül coğrafyamıza biz, tekrar bir tarihi vazife olarak yüzümüzü döndük. Biz, 'Ülkemizin sınırları içerisinde kalacağız, o sınırları kanımızla canımızla muhafaza edeceğiz ama bizim gönül coğrafyamıza hiç kimse hudut biçemez' dedik." ifadelerini kullandı.

Yıllar boyunca hep aynı masalın anlatıldığını, bugün de aynı masalın ısıtılıp ısıtılıp önlerine getirildiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Neymiş efendim 'Araplar bizi sırtımızdan vurmuş' hadi oradan. On yıllar boyunca Acem'e, Arap'a, Müslümanlara, tarihi ve coğrafyamıza, gönül coğrafyamıza, dostlarımıza, kardeşlerimize sırtlarını döndüler, sermayeyi bile renklere ayırdılar. Amerika, Avrupa, Rusya, Çin bizim gönül coğrafyamıza yatırım yaparken, oradan yatırım çekerken, içeride bir çete 'Arap sermayesi, yeşil sermaye, irtica' diyerek bizi sırtımızdan vurdular. Bu yalanı söyleyerek Türkiye'ye en büyük kötülüğü yaptı, en büyük zararı verdiler. Onlar devasa yolsuzluğun, pisliğin, bataklığın üzerini örtmeye çalışırken, biz pergel gibi bir ayağımız Ankara'da diğeriyle bütün dünyayı, bütün gönül coğrafyamızı karış karış dolaşıyor barışın, huzurun, adaletin mücadelesini veriyoruz."

Bir taraftan asrın en büyük felaketi 6 Şubat depremlerinin yaralarını sardıklarını, 350 bin konutu inşa edip hak sahiplerine teslim ettiklerini, şehirleri ayağa kaldırdıklarını ve her gün açılışlar yaptıklarını anımsatan Erdoğan, diğer taraftan da Filistin'de mazlumların yanında durduklarını, Ukrayna'da barış için çabaladıklarını, Sudan'da akan kanı durdurmaya çalıştıklarını vurguladı.

Erdoğan, "Tüm dünyanın, bunun yanında Türk dünyasının, İslam aleminin, nerede bir mazlum ve mağdur varsa tüm imkanlarımızla dost ve kardeşlerimizin yanındayız. Bunu yapmazsanız tarihe ihanet etmiş olursunuz. Bunu yapmazsanız ecdadın size yüklediği mirasa haksızlık etmiş olursunuz. Bunu yapmazsanız Türkiye'yi büyütemez, Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçiremez, sofradaki ekmeği çoğaltamazsınız." diye konuştu.

- "Suriye'nin güvenliği unutmayın bizim güvenliğimizdir"

Türkiye'nin katliamdan kaçan milyonlarca Suriyeliye kucak açtığını hatırlatan Erdoğan, insafı, vicdanı, kalbi olmayan, insanlıktan nasibini almayanların kışkırtmalarına rağmen milletin sabırla misafirlerine sahip çıktığını belirtti.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu CHP değil miydi, 'Biz gelir gelmez, Suriyelileri tekrar memleketlerine göndereceğiz' diyen. Ne oldu, böyle bir şeyi yapabildiler mi? Yine Suriyeli kardeşlerimiz şu anda bizim misafirimiz olarak topraklarımızda kalıyor. Bir yıl önce Suriye'de o mazlumlar, devrim yaptılar. Devrimi Suriyeliler yaptı ama bu aziz millet, o devrim sayesinde bir kez daha şerefine şeref kattı. Ensar ruhuyla o muhacirlere sahip çıktığımız için biz şereflendik. Suriye devriminin gerçekleşmesini sağladığımız için şereflendik. Şimdi misafirlerimiz kendi vatanlarına dönüyorlar. Dönerken bize ve milletimize dua ediyorlar. Şam'ın, Halep'in Hama'nın, Humus'un, Lazkiye'nin sokaklarında Türkçe ikinci dil olarak konuşuluyor. Suriye'nin kalıcı huzura, refaha, emniyete kavuşması için girişimlerimiz sürüyor. Suriye'nin yeniden imarında, inşasında da inşallah yine kardeşlerimizin yanında olacak, hem Suriye'yi hem Türkiye'yi birlikte büyüteceğiz. Suriye'nin güvenliği unutmayın bizim güvenliğimizdir."

Filistin, Sudan, Azerbaycan, KKTC, Irak, İran ve Ukrayna'nın güvenliğinin Türkiye'nin güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu dile getiren Erdoğan, ufku dar olanların, bu vizyonu asla anlayamayacaklarını söyledi.

Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kızılay, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Maarif Vakfı, Türk Hava Yolları ve yardım kuruluşlarıyla, iş adamlarıyla, müteahhitlerle bugün dünyanın her yerinde var olduklarını, dünyanın her yerinde varlık gösterdiklerini vurguladı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Hem elimizi uzatıyor hem el uzatanların elini tutuyoruz. Hem kazanıyoruz hem kazandırıyoruz. Biz başkaları gibi değiliz. Biz, sömürmenin peşinde değiliz. Biz, hiç vermeyip sürekli alanlardan değiliz. Biz, gayriinsani, gayri vicdani hesaplar içinde değiliz. Biz, Selçuklu'nun torunlarıyız, biz Osmanlı'nın torunlarıyız, biz yıkmak için değil gönüller yapmak için oralardayız. Unutmayın biz rahmete, berekete gönülden iman etmiş bir milletiz. Parti olarak böyle bir kadroyuz. Afrika'ya Asya'ya, Latin Amerika'ya hemen yanı başımızdaki mazlum coğrafyalara ulaşmaya çalışırken çalmak, çırpmak, yağmalamak, sömürmek için değil muhabbetle kucaklaşmak için giden insanlarız. Tam 23 yıldır, işte böyle bir imanla, misyonla, anlayışla hareket ediyoruz.

Biz meselelere, gönül gözüyle bakıyoruz. Onun için de Rabb'imiz yolları açıyor, seferi kolaylaştırıyor. Men sabera, zafera. Rabb'imiz rahmetini, bereketini bizlerden esirgemiyor, hamdolsun. Cenabıallah'a sonsuz şükürler olsun. 23 yıl böyle geldik. Gözümüzü ufuktan hiçbir zaman ayırmadık. Kardeşlerimize sahip çıkmaktan hiçbir zaman vazgeçmedik. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Bu imanla, şuurla, samimiyetle devam ettiğimiz müddetçe inşallah çok daha fazla kapı açılacak, hem Türkiye büyüyecek hem de coğrafyamız huzura, emniyete, selamete kavuşacaktır."

Erdoğan, kimsenin ne söylediğine bakmadıklarını, ufuklarının çok geniş olduğunu vurgulayarak, "Biz milletle aynı ufka bakıyoruz. Biz milletle aynı gönül coğrafyasında yaşıyoruz. Kimileri burunlarının ucunu dahi göremezken, biz Meclis'in penceresinden baktığımızda yanı başımızdaki Altındağ'ı da Sincan'ı da görüyor. Gazze'yi, Hartum'u, Bakü'yü, Buhara'yı, Şam'ı, Kudüs'ü ve çok daha uzakları görüyoruz." dedi.