Erenköy Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Göksal Hacıhasanoğlu, Erenköy Lisesi’ne ait konteyner sınıfların çamur içinde kalmasının ardından söz konusu bölgenin parke taşıyla döşenmeye başlandığını ifade etti.

Göksal Hacıhasanoğlu, parke döşenmesinin daha önceden planlandığına ifade ederken, Turgay Deniz’e katkılarından ötürü teşekkür etti.

Hacıhasanoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Erenköy Lisesi’nde daha önceden planladığımız prefabrik sınıfların önünün parkelenmesi için bizlere iki hafta önce parkemizin büyük kısmını bağış yapan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Sn. Turgay Deniz beye ve yönetim kuruluna Erenköy Lisesi Okul Aile Birliği adına teşekkür ederim.

Bu süreçte her ne kadar gecikmeler ve bazı olumsuzluklar yaşasak da bizler asla vaz geçmedik ve çocuklarımız için gece gündüz demeden çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bu süreçte bizlere ve çocuklarımıza katkı koyan herkese canı gönülden teşekkür ederim. Bizler Erenköy Lisesi Okul Aile Birliği , Okul idaresi, öğretmenlerimiz, çalışanlarımız ve çocuklarımız ile büyük bir aileyiz."