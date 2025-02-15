Tufan Erhürman, "Anıları için geride bıraktıkları için gelecek kuşaklar için, onların açtığı yolda yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği’nin düzenlediği anma töreni, Lefkoşa Mezarlığında gerçekleştirildi. Anma törenine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy ve bazı milletvekilleri de katıldı.

Anma töreninde, Demokrasi Şehitleri anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Konuşmaların ardından Lefkoşa Mezarlığı’ndaki Demokrasi Şehitlerinin kabirlere karanfiller bırakıldı. Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Burhan Eraslan da tören sırasında konuştu.

Törene CTP eski Başkanı ve İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da katılarak konuşma gerçekleştirdi.