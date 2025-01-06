-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman Meclis Genel Kurulu’nda konuştu, YDP’nin ‘hükümetten çekilme’ kararına değindi.

YDP’nin Cumartesi günü gerçekleştirdiği Yüksek İstişare Kurulu toplantısında ‘UBP’ye var da bize yok mu?’ zihniyeti ile hükümetten çekilme kararı çıktığını belirten Erhürman, bunun kimseyi ilgilendirmediğini, tartışmaları da ciddiye almadıklarını kaydetti.

Erhürman, ‘biz ciddiye almıyoruz ama alması gerekenler var’ diyerek, UBP’den konuyla ilgili tek bir açıklama yapılmamasını eleştirdi. Erhürman, Bugüne kadar hiçbir koalisyon hükümetinde bu kadar ‘çekilirim’ tehdidi savrulmadığını da vurguladı.