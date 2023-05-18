Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, okullardaki Türkçe bilmeyen çocuklar meselesini uzun bir süreden beri gündemde tutmaya çalıştıklarını aktardı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun konuya ilişkin yaptığı açıklamaya işaret eden CTP Lideri Erhürman, “Anlayabildiğimiz kadarıyla öngörüsü, bu çocukların “Türkçe Yeterlilik Sınavı”na tabi tutulması. Bu sınavı geçemeyenlerin okullar açıldığı zaman, “geri kalmamaları için” sabahleyin sınıflara dahil edilmesi, öğleden sonraları da Türkçe kurslarına devam etmeleri. Kursa katılmayanları da “sistemden düşüreceğim” diyor Sn. Çavuşoğlu!” ifadelerini kullandı.

“TÜRKÇE BİLEN ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİ DE ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYA BIRAKACAK BİR UYGULAMA”

Erhürman, “Öncelikle sondan başlayalım! Zorunlu eğitim çağındaki herhangi bir çocuğun “sistemden düşürülmesi” akla dahi getirilmemesi gereken bir çözüm! Kurslar ve kurslar sonucunda Türkçe yeterlilik sınavını geçmeden önce “geri kalmamaları” amacıyla hem kursa hem sınıflara dahil edilmeleri ise, aynen bugünkü gibi, bu çocukların her durumda “geri kalmaları” sonucunu doğuracak, Türkçe bilen öğrencileri ve öğretmenleri de zorluklarla karşı karşıya bırakacak bir uygulama olur” dedi.

“DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN ÖNERİ ‘HAZIRLIK SINIFLARI’DIR”

“Değerlendirilmesi gereken öneri “hazırlık sınıfları”dır” diyen Erhürman, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu öğrencilerimizin her bölgede merkez kabul edilecek okullar bünyesinde açılacak hazırlık sınıflarında Türkçe öğrenmesi ve yeterlilik sınavını geçtikten sonra sınıflara dahil edilmesi doğru çözümdür. Sn. Çavuşoğlu’nun gündeme getirdiği öneri (eğer doğru anlıyorsak) bizi bugünkü durumdan bir adım öteye taşıyabilir belki ama ne bu çocuklar, ne okullardaki ana dili Türkçe olan çocuklar, ne de bu zorluklarla mücadele etmek zorunda kalan öğretmenler için çözüm değildir.”

NUFÜS POLİTİKASI VURGUSU

Erhürman, “Daha temelden söylersek, çözümün başlangıç noktası aslında ciddi bir vatandaşlık, hatta ondan bile önce ciddi bir nüfus politikasıdır” diye konuştu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Başta sağlık ve eğitim alanlarındakiler olmak üzere kamu hizmetlerini sunamayacağınız sayıda bir nüfusla karşı karşıya olmak temel meseledir. Bunu çözmediğimiz müddetçe, burada bulunan her çocuğa ve her insana hiçbir ayrım gözetmeksizin eğitim, sağlık ve diğer hizmetleri vermek boynumuzun borcu, insanlık görevimizdir.

Yapacağımız iş bellidir: Meclis’ten geçireceğimiz uzun vadeli ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma planının en önemli unsurlarından biri vatandaşlık ve nüfus politikasıdır. Türkçe bilmeyen öğrenciler konusunda ise, zorunlu eğitim çağındaki hiçbir çocuk eğitim hakkından mahrum bırakılmayacak, hazırlık sınıfları açılacak ve Türkçe yeterlilik sınavını geçen öğrenciler eğitimlerine Türkçe bilen çocuklarla birlikte devam edeceklerdir.

Bunlar kadar önemli son unsur ise bu planlamanın öğretmenlerimizle birlikte yapılacak olmasıdır. Çünkü sözümüzdür! Bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz…”