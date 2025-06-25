CTP İskele İlçesi Topçuköy Örgüt Binası dün düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erkut Şahali, CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, CTP İskele İlçesi Topçuköy Örgüt Başkanı Aytunç Yıldırım, bazı MYK üyeleri ve milletvekilleri de katıldı. Etkinliğe birçok köylü, üye ve sempatizan katılırken, CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman’a yoğun ilgi gösterildi.

Erhürman: Hiç müzakere yapılmadı, bir geçiş noktası dahi açılmadı

Topçuköy Ocak Örgütü açılışında söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin, sıkıntılı bir dönemden geçtiğine dikkat çekti. Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkı, tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşadığının altını çizdi. İçeride de dışarıda da çok büyük sorunlarla karşı karşıya olunduğunun altını çizen Erhürman, “Ülkenin nüfusu bilinmiyor ve bu konuda açıklama yapması gerekenlerin halkla adeta alay edercesine konuştuğunu duyuyoruz” dedi. Nüfusu bilmenin önemli olduğuna vurgu yapan Erhürman, nüfusu planlamanın ise çok daha önemli bir mesele olduğunu kaydetti. “Pek çok yerde okullar çocuklarımızı alamaz hâle geldi. Yollar, mevcut trafik yükünü taşıyamıyor. Ekonomi öyle bir noktaya getirildi ki; Euro 46 TL iken, Güney, Kuzey’den daha ucuz hâle geldi” diye konuşan Erhürman, dışarıya bakıldığında ise Kıbrıs Türk halkının ilk kez bu kadar dünyadan uzaklaştırıldığını ve adeta Sarayönü’ne hapsedildiğini belirtti. Tufan Erhürman, “Geleceğini bu ülkede kuran insanlar, artık seyahat özgürlüğü açısından bile daralan bir çemberin içine girmeye başladı. Tarihimizde ilk kez, müzakerelerin hiç yapılmadığı, tek bir geçiş noktasının dahi açılmadığı, dünyanın hiçbir ülkesiyle doğrudan temasın sağlanamadığı bir döneme itildik” diye konuştu. Kıbrıs Türk halkı açısından Cumhurbaşkanlığı makamının, toplum liderliği makamı olduğuna dikkat çeken Erhürman, söz konusu durumun Birleşmiş Milletler tarafından da kabul edildiğini kaydetti.

“Bütün mesele Ekim’in serinliğinde hep birlikte gülmektir”

“Bu makam, tüm dünyanın muhatap aldığı bir makamdır. Ancak bugün, bu makam ne dünyayla ne de Avrupa ile bir temas hâlindedir” diye konuşan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının, bir an önce dünya ile yeniden buluşmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı. Tufan Erhürman, “Anneler babalar, çocuklarına “Bu memlekete gelme” demeye başladı. Memleket bu hâle geldi. Oysa biz yıllardır bu ülkede bu mücadeleyi bunun için vermedik. Bir kırılma noktasındayız. Bu kırılma noktası da ilk olarak Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Ben, Ekim ayında Cumhurbaşkanı adayıyım. Oyumu Tufan Erhürman’a vermeyeceğim; oyumu dört yaşındaki oğluma ve sizlerin çocuklarına, torunlarına vereceğim. Bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Son beş yılda yaşadıklarımızı bir beş yıl daha yaşarsak, neler olacağını hayal bile edemiyorum. Yüzümüz gülerek başlıyoruz, yüzümüz gülerek bitireceğiz. Ekim'den sonra gülüşlerimiz çoğalacak. Çocuklarımızın yüzü gülsün, geleceğimiz aydınlansın diye. Ekim’den sonra Cumhurbaşkanlığı, bir saray değil; Kıbrıs Türk halkının evi olacak. Gençler, çocuklar, kadınlar, engelliler orada olacak” diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı makamının, uluslararası toplumla diyalogun merkezi hâline geleceğini belirten Erhürman, Ekim’den sonra Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin de dört buçuk yıllık aradan sonra yeniden masada olacağının altını çizdi. Tufan Erhürman, “Bütün mesele Ekim’in serinliğinde hep birlikte gülmektir. Ekim ayının ikinci yarısında o kötü parantezi kapatacağız ve çocuklarımızın güzel geleceği için yeni parantezi açacağız” diye ekledi.

Öztörel: Cumhurbaşkanlığı seçimi bir dönüm noktasıdır

Örgüt açılışında konuşan CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, “Tüm Topçuköy halkına emekleri için teşekkür ederim. Topçuköy, barış ve demokrasi yönünde, farklı koşullarda da olsa her dönem bir karakter ortaya koymuştur” dedi. Topçuköy’ün her zaman adaletten yana bir tavır sergilediğini kaydeden Öztörel, “Buradaki örgüt binamız, bu ülkede kendini sorumlu hisseden herkesin ocağıdır. Ekim ayında burada kutlama yapacağız. Bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimi bir dönüm noktasıdır. Toplum, adaletsizlikten artık usandı” diye konuştu.

Yıldırım: Arkamızda daha fazla güç hissedeceğiz

CTP İskele İlçesi Topçuköy Örgüt Başkanı Aytunç Yıldırım da örgüt açılışında yaptığı konuşmada, “Bu sıcak günlerde bizim için koşturan, çocuklarımızın geleceği için bir şeyler yapmaya çalışan insanların olduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Eminim, bu parti binasının burada açılması, bizi geleceğe taşıyacaktır. Arkamızda daha fazla güç hissedeceğiz. CTP’nin temel yapı taşlarının yanına bir tuğla daha ekledik. Partimiz, ocaklarını köylere yayma gücüne ulaştı” ifadelerini kullandı.