Lefkoşa’da işlenen cinayetin herkesi derinden üzdüğünü belirten Erhürman, yaşananların ‘güvenlik sorunu’na ilişkin endişelerin daha da artmasına neden olduğunu vurguladı.

CTP Genel Başkanı Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

Tufan Erhürman Lefkoşa'da işlenen cinayet hepimizde büyük ve derin bir üzüntüye ve yıllardır dillendirilen "güvenlik sorunu"na ilişkin endişelerin daha da artmasına sebep olmuştur. Beklentimiz cinayetin mümkün olan en kısa sürede aydınlatılmasıdır. Merhume Ayça Alav'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dilerim...