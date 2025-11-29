Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, seçim sürecinde kamuoyuyla paylaştıkları hedef ve ilkelere sadık kaldıklarını vurgulayarak, “Demokrasinin gereği, seçimden önce söylediklerinizi seçildikten sonra yapmaya çalışmaktır” dedi. Erhürman, yürütülen çalışmalar, oluşturulan mekanizmalar ve uluslararası temaslara ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

“İKİ MASA YAKLAŞIMI HAYATA GEÇTİ”

Erhürman, seçim öncesinde ortaya koydukları “iki masa” yaklaşımının aynen uygulandığını belirterek, kapsamlı çözüm müzakerelerinin yapılacağı ‘müzakere masası’ ile gündelik hayatı kolaylaştıracak, ilişkileri geliştirecek işbirliği alanlarının görüşüldüğü ‘görüşme masası’nın birbirinden ayrıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı, “Görüşme masası oluşturuldu, Cenevre ve New York’taki görüşmelere ek olarak on maddelik öneri masaya konuldu. Çalışmalar önümüzdeki 15 gün içinde hız kazanacak” dedi.

“MÜZAKERE OLSUN DİYE DEĞİL, ÇÖZÜM İÇİN MÜZAKERE”

Erhürman, esas amaçlarının görüşme yapmak değil, çözüme ulaşmak olduğunu vurgulayarak, bu nedenle dört maddelik metodoloji önerilerini ilk toplantıda masaya koyduklarını açıkladı.

“KIBRIS TÜRK HALKI GÖRÜŞMEDEN KAÇAN TARAF OLMAYACAK”

Cumhurbaşkanı, tüm taraflarla iletişim ve görüşmeye açık olduklarının altını çizerek, “Hangi katılımcı olursa olsun, tüm görüşme taleplerini kabul etmeye ve daha fazlası için girişim yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı'nda uluslararası toplum temsilcileriyle görüşmelerin “her düzeyde” sürdüğünü belirtti.

“KIBRIS TÜRK HALKI İKİ EŞİT KURUCU ORTAKTAN BİRİDİR”

Erhürman, Kıbrıslı Türklerin adanın iki eşit kurucu ortağından biri olduğunu hatırlatarak, “Yok sayılmasına, görmezden gelinmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tepki vermemenin “yok sayılmayı kabullenmek” anlamına geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, uluslararası toplum nezdinde yürütülen temasların da aynı ilkeler doğrultusunda devam edeceğini ifade etti.

“HALKIMIZI DÜNYAYLA BULUŞTURMAK İÇİN TÜM OLANAKLARI KULLANACAĞIZ”

Erhürman, “Görüşme masasının” dışında da çok geniş bir alan bulunduğunu, Kıbrıs Türk halkının dünyayla temasını artırmak için girişimlere başladıklarını ve sonuçları zaman içinde paylaşacaklarını kaydetti.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA YENİ BİRİMLER VE KOORDİNASYON MEKANİZMALARI

Cumhurbaşkanı, içeride yürütülen çalışmalara da değinerek;

Cumhuriyet Güvenlik Kurulu ve Siyasi Partiler Konseyinin toplandığını,

İhracat ve Turizm Biriminin kurulduğunu,

Gençlik Konseyi için hazırlıkların sürdüğünü,

Teknik komitelerin koordinasyonunun yeniden yapılandırıldığını

aktardı.

Hükümetle “yarış içine girmeden”, istişare içinde çalıştıklarını vurgulayan Erhürman, “Atılan her adım kamuoyuyla doğru zamanda ve doğru biçimde paylaşılacaktır” dedi.

“SÖZÜMÜZE SADIK KALACAĞIZ”

Erhürman, halkın tüm kesimlerini dinlemeye devam edeceklerini ifade ederek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu yola birlikte çıktık, birlikte yürümeye devam edeceğiz. Sözümüz var; birbirimizin sözü olacağız demiştik. Sözümüze sadık kalacağız.”