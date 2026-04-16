Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, göreve gelinmesinin ardından başlatılan görüşme sürecinde öncelikli taleplerden birinin hellim konusundaki sürecin tamamlanması olduğu hatırlatıldı. Daha önce 31 Ocak olarak belirlenen sürenin aşılmasına rağmen sürecin tamamlanamadığı ifade edildi.

Hellimin Menşe Korumalı Ürün (PDO) tesciline ilişkin mevzuat ile birlikte, ürünün Yeşil Hat üzerinden ticaretine olanak sağlayan uygulama kararının 12 Nisan 2021 tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe girdiği kaydedildi.

Bu çerçevede, söz konusu düzenleme kapsamında denetimleri gerçekleştirecek kurumun yaklaşık beş yıllık gecikmenin ardından 6 Nisan 2026 tarihinde atandığı belirtildi. Denetim sürecini yürütmek üzere Bureau Veritas Paris’in Paris Ofisi’nin yetkilendirildiği açıklandı.

Açıklamada, bu gelişmeyle birlikte hellimin Avrupa Birliği ülkelerine doğrudan olmasa da Yeşil Hat üzerinden dolaylı erişimini mümkün kılacak süreçte önemli bir aşamanın geride bırakıldığı vurgulandı.

Erhürman, bundan sonraki aşamaların da hızla tamamlanması, iç ve dış engellerin aşılması ve ticaretin en kısa sürede fiilen başlaması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Hellimin adanın ortak kültürel ve tarihi mirasının önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken Erhürman, bu değerli ürünün eşit ve adil biçimde değerlendirilmesinin hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumlar açısından fayda sağlayacağını belirtti.