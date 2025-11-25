Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erhürman, bu durumun yalnızca bireylerin değil, gerekli mekanizmaları kuramayan, çalıştıramayan ve eğitim süreçlerini etkin şekilde yürütemeyen devletlerin de sorumluluğu olduğunu belirtti. Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için etkin politikalar üretilmesi gerektiğini ifade eden Erhürman, günün, özellikle yönetme sorumluluğu taşıyanlara önemli bir hatırlatma olduğunu söyledi.

Erhürman, şiddetin önlendiği, eşitsizliklerin ve ayrımcılığın ortadan kaldırıldığı çağdaş bir toplum için daha fazla ve ortak çabayla çalışılması gerektiğinin altını çizdi.