

Cumhurbaşkanı Erhürman ayrıca etkinlik öncesi Girne 23 Nisan İlkokulu öğretmenleriyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Anafartalar Lisesi’nde yer alan Rüya ile Gerçek etkinliğinde çocuklara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erhürman, öğrencilerin derslerine çalışırken, müzik, spor ve resimle de ilgilenmesini tavsiye etti.

Kıbrıslı Türklerin nüfusunun az olmasına rağmen yurtiçinde ve yurtdışında başarılı sanatçı, sporcu ve bilim insanlarının bulunduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erhürman, konuşmasının devamında şöyle konuştu:

“Kıbrıslı Türk olmaktan gurur duymalıyız. İlgilendiğiniz alanda çok çalışmalısınız ki aranızdan da dünyada başarılı kişiler yetişsin. Çalışırken, rekabet ve yarış içinde olmayacağız dayanışma içinde olacağız.”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne 23 Nisan İlkokulu’nda öğretmenlerle yaptığı konuşmada, bu köklü okuldan başarılı kişilerin yetiştiğini belirterek, kendisinin de her zaman okulu ziyaret etmekten mutlu olduğunu söyledi. Öğrencilerin sınavlara odaklandığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erhürman, öğrencilerin kültür, sanat ve sporla buluşturulması gerektiğine dikkat çekti.

Erken yaşta hedeflerin belirlenmesi için çocukların yetenek ve ilgi alanlarına göre yönlendirilebileceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erhürman, küçük yaşta katıldığı kitap fuarının kendi hayatında belirleyici bir yeri bulunduğunu kaydetti. Yeni bir vizyon geliştirmek için Rüya ile Gerçek projesinin öneminden bahseden Cumhurbaşkanı Erhürman’a bu vizyonu ülkenin dört bir yanına yaymak istediklerini vurguladı.