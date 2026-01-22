Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, YENİDÜZEN ve Kanal SİM yayıncıları tarafından Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen ortak röportajda, Kıbrıs sorununun geleceğinden enerji ve güvenliğe, Türkiye ile ilişkilerden siyasi eşitlik tartışmalarına kadar pek çok kritik başlıkta kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Gazeteci Serkan Soyalan’ın moderatörlüğünde; gazeteciler Serhat İncirli, Aysu Basri Akter, Meyil Adakul ve Ertuğrul Senova’nın sorularını yanıtlayan Erhürman, iç ve dış siyasetle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı, merak edilenleri yanıtladı.

“Şimdilik çözümün şekline isim koymayacağım”

Cumhurbaşkanı Erhürman, çözüm modeline ilişkin tartışmalarda usul ve metodoloji tamamlanmadan isimlendirmeye gitmeyeceğini belirtti.

“Ben şu an için çözümün şekliyle ilgili isim koymayacağım. Çünkü metodolojimi bozmak istemiyorum” diyen Erhürman, yöntemsel hazırlıklar tamamlanmadan esasa girmenin hatalı olacağını ifade etti:

“Metodolojik unsurlar bitmeden ve usule dair kararlar alınmadan ne konuşacağını ortaya koymak, esasa dair bir tartışmaya girmek demektir.” dedi.

Kaynak : Haber Kıbrıs