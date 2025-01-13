CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, BRT canlı yayınında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesini değerlendiren Erhürman, “Öncelikle Türkiye ile sağlıklı bir diyaloğa ihtiyacımız olduğunu hep söyledik… Türkiye bizimle, biz Türkiye ile konuşabilmeliyiz. Bu yüzden Sayın Hakan Fidan ile görüşmemizi çok önemsiyorum” şeklinde konuştu.

Hakan Fidan ile Kıbrıs konusunda olası gelişmeleri ele aldıklarını dile getiren Erhürman, ayrıca CTP’nin görüşlerini aktarma fırsatı bulduklarını söyledi.

Kıbrıs konusunda bir hareketlenme öngördüklerini de belirten Erhürman, uluslararası kamuoyundan da gelen sinyaller doğrultusunda, merkezi değil, kurucu devletleri güçlü yapıda bir sürecin gündeme gelmesini beklediklerini kaydetti.

Erhürman, Kıbrıs konusunun Kuzey Kıbrıs’ta yeterince gündeme gelmemesi için çaba gözlemlediklerini ifade ederek, AKEL’in geçmiş görüşlerinin aksine, adem-i merkeziyetçi yapıda bir çözüme destek vermesinin önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili “Seçim, federal çözüm ya da iki devletli çözümün referandumu niteliğinde mi olacak? sorusu üzerine Erhürman, bunun geçerli olamayacağını, tek kabul edilebilir modelin federal çözüm olduğunu söyledi.

CTP’nin Cumhurbaşkanlığı çalışmalarıyla ilgili de Erhürman, Parti olarak öncelikle Mart ayında yapacakları kurultay için hazırlandıklarını, kurultay sonrası Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin resmi olarak gündeme geleceğini aktardı.

Erhürman, “Kurultayın ardından Cumhurbaşkanlığı Seçimi Mart sonu Nisan başı gündeme gelecek” derken, “Aday mısınız?” sorusuna “İşte o zaman netleşecek” yanıtı verdi.CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, BRT canlı yayınında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Kaynak: BRT