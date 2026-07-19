Bunlar da ilginizi çekebilir

Başbakan Üstel: KKTC, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kabulde, TC-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Vekili Şamil Ayrım, TC-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri, Mustafa Cihan Paçacı, Ahmet Erbaş, Semra Dinçer, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Gazeteci Yavuz Donat hazır bulundu.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.