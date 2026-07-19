Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kabulde, TC-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Vekili Şamil Ayrım, TC-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri, Mustafa Cihan Paçacı, Ahmet Erbaş, Semra Dinçer, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Gazeteci Yavuz Donat hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a ziyaret anısına hediye takdiminde bulunuldu.