Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’ndaki kabulde, Azerbaycan heyetinden, Azerbaycan – Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Azerbaycan – Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyeleri Ağalar Veliyev ve Heyder Asadov, Savunma Komisyonu Başkanı Arzu Nağıyev ve Azerbaycan – KKTC ve Azerbaycan – Türkiye Dostluk Grupları Üyesi Jale Aliyeva yer aldı.

Kabulde, Başkanlık Divanı Üyesi, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Şifa Çolakoğlu ile Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy da hazır bulundu.

-Öztürkler

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler kabulde yaptığı konuşmada, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına Azerbaycan’dan çok güçlü bir katılım olduğunu belirterek, “Bu onurlu ve gururlu günde mutluluğumuzu paylaşmanız bizler için önemli.” dedi.

Azerbaycan'ın son dönemde KKTC’deki kardeşlerine sahip çıktığını işaret eden Öztürkler, bunun kendileri için itici bir güç olduğunu, Kıbrıs Türkü halkının bu birlikteliğe her zamandan daha fazla ihtiyaç duyduğunu söyleyerek, desteklerinden dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova’ya teşekkür etti.

Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının bugünlere kolay gelmediğine de dikkat çekerek, 1960-1970’li yılları ve çekilen acıları unutmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının onurlu bir halk olduğunu ve bu topraklarda var olabilmek için egemenliğinden, bağımsızlığından ve özgürlüğünden taviz vermediğini kaydeden Öztürkler, Mücahit’in Mehmetçik’le birlikte ortaya koyduğu mücadele sonunda 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın gerçekleştiğini anımsattı.

Öztürkler, “Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti garantörlük hakkını kullanarak hem bizlere hem de Kıbrıslı Rumlara barış getirmek için Barış Harekâtı’nı gerçekleştirdi. Bugün, Harekâtı’nın 52’inci yılını kutluyoruz.” şeklinde konuştu.

Mutlu Barış Harekâtı ile adaya huzur, barış ve güvenlik geldiğini belirten Öztürkler, “Bağımsızlık Liderimiz Dr. Fazıl Küçük'ü, Kurucu Cumhurbaşkanı’mız Rauf Raif Denktaş'ı, o dönemde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olan Karaoğlan Bülent Ecevit'i, TC Başbakan Yardımcısı Mücahit Necmettin Erbakan'ı saygı ve sevgiyle anarım. Harekâtta şehit düşen Mehmetçik ve Mücahit’in ruhları şad olsun. Gazilerimize de şükranlarımı sunarım” dedi.

-Feyziyev

Azerbaycan – KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev de konuşmasında, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla geniş bir heyetle KKTC’de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Bu günün Türk'ün zafer tarihlerinden biri olduğunu işaret eden Feyziyev, bu tarihi zaferi birlikte kutlamanın kendileri için büyük şeref olduğunu söyledi.

Feyziyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova'nın destekleriyle Azerbaycan ile KKTC Parlamentoları arasında güçlü ve samimi ilişkilerin kurulduğunu belirterek, bu ilişkilerin gelecekte daha da gelişeceğine olan inancını belirtti.

“Arzu ederiz ki bu toprakta barış olsun, sulh olsun ve insanlar savaşsız yaşasın” ifadesini kullanan Feyziyev, KKTC’yi Azerbaycan’ın, Türk Dünyasının bir parçası olarak gördüklerini vurguladı.

-Emiraslanov

Azerbaycan – Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov da, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KKTC’nin bayramını en içten dilekleriyle kutlayan Emiraslanov, Azerbaycan ile KKTC arasındaki güçlü ilişkilerin temelinin eski Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından atıldığını, Aliyev’in KKTC’ye her zaman özel bir ilgi, sevgi ve destek gösterdiğini vurguladı.

Emiraslanov, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in KKTC’ye yönelik izlediği politikanın da Haydar Aliyev’in ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. KKTC bayrağının Birleşmiş Milletler Teşkilatı binasının önündeki bayraklarla birlikte dalgalanmasını arzu ettiğini vurgulayan Emiraslanov, “KKTC bayrağı orada dalgansın” dedi.

-Çolakoğlu

Başkanlık Divanı Üyesi, CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu da kabulde yaptığı konuşmada, kısa bir süre önce Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Parlamento Birliği'nin toplantısında yer aldıklarını hatırlatarak, Azerbaycan’ın ile KKTC parlamentoları arasında kurulan ilişkilerin önemini vurguladı. “Tabi ki dostluk hep bakidir” ifadesini kullanan Çolakoğlu, bu ilişkilerin daha da gelişmesi temennisinde bulundu.

-Taçoy

UBP Milletvekili Hasan Taçoy ise kabuldeki konuşmasında, Azerbaycan heyetini KKTC’de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bunun büyük bir gurur olduğunu ifade etti. Azerbaycan’ın KKTC’nin sesi olduğuna da vurgu yapan Taçoy, “İlk önce Anavatan’a kavuştuk, sonrasında da Atavatan’a” ifadesini kullandı. Taçoy, her iki ülke arasındaki dostluğun ve kardeşliğin süreceğine inandığını belirterek, “Bu kardeşliği bize hissettirdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

-Aliyeva

Azerbaycan – KKTC ve Azerbaycan – Türkiye Dostluk Grupları Üyesi Jale Aliyeva da kabulde, KKTC ve Azerbaycan olarak sürekli bir araya geldiklerini işaret ederek, “İyiki bizmle birliktesiniz” dedi.

KKTC Heyetini Haziran ayında Bakü’de ağırladıklarını anımsatan Aliyeva, bu münasebetlerin her ülke arasındaki dayanışmanın çok güzel örnekleri olduğunu dile getirdi. Aliyeva, kendilerinin de ülke olarak Kıbrıs Türkleri gibi badirelerden geçtiklerini, toprakları için mücadele ettiklerini ve Kıbrıs Türkleri gibi kazandıklarını vurguladı.

Aliyeva, KKTC’de 52. yıl dönümü kutlanan Barış ve Özgürlük Bayramı için bulunduklarını hatırlatarak, “Bu barış ve özgürlüğün ebedi olmasını arzu ediyoruz” dileklerinde bulundu.

Kabul, karşılıklı hediye takdimi ile son buldu.