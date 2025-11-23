Erhürman, Cumhurbaşkanlığı görevine başlarken, hükümetin yetki alanındaki konularda medya üzerinden tartışmaya girmeden, diyalog yoluyla girişimlerde bulunacağı yönündeki sözünü hatırlatarak, “Bir aylık görev sürem içinde bu sözümü tuttum ve tutmaya devam edeceğim. Benim için önemli olan iktidar yarışı değil, işlerin hukuk ve adalete uygun yürümesidir.” dedi.

“Sorunun çözüleceğini düşünüyordum, ancak süreç halen devam ediyor”

Cumhurbaşkanı, genç kadının yaşadığı durumun kendisine ulaşmasıyla birlikte konuyu aynı hassasiyetle takip ettiğini belirterek:

“Dün gece itibarıyla, bu sabah sorunun çözüleceği bilgisine sahiptim. Ancak halen aynı durumun devam ettiğini öğrendim.” ifadelerini kullandı.

“2019’dan beri uygulanan istisnai yurttaşlık prosedürü bu duruma çözüm sunuyor”

Erhürman konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:

Bu ülkede doğan ve tüm tahsilini bu ülkede yapmış olan kişilerin 18 yaşına geldiklerinde, analarının-babalarının yurttaş olup olmadığına bakılmaksızın, diğer prosedürlerde bir sorun olmaması kaydıyla, istisnai yurttaşlık süreciyle yurttaş yapılması uygulaması 2019'dan beri var. Bu genel uygulamanın yapılabilmesi için de kişinin TC vatandaşı olması şartı yok.

An itibarıyla, yaşanan bürokratik sıkıntılar dolayısıyla, burada doğmuş ve bütün tahsil hayatını burada geçirmiş bir kadının bütün bunları yaşamak zorunda kalmış olmasından yalnızca Cumhurbaşkanı olarak değil, bir Kıbrıslı Türk olarak büyük bir üzüntü duyduğumu söylemek zorundayım!

Erhürman, açıklamasını, “Konunun yakın takipçisiyim.” diyerek tamamladı.